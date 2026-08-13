Feriado del 15 de agosto: qué dice la ley de turismo sobre su traslado, quiénes descansan y qué pasa con los empleados públicos

La Ciudad de Guatemala celebrará este 15 de agosto a la Virgen de la Asunción, patrona de la capital, cuya imagen recorrerá en hombros las calles del Centro Histórico. Este día, declarado feriado local, cae sábado, por lo que surge la duda sobre quiénes pueden gozar del descanso.

Como cada fecha de descanso, un asueto o feriado representa para algunos una oportunidad para compartir en familia, con amigos o pareja, o simplemente descansar de la rutina. En el caso de este 15 de agosto, hay trabajadores que podrán gozar del feriado.

La duda surge porque la Ley que Promueve el Turismo Interno, contenida en el Decreto 42-2010 y reformada por el Decreto 19-2018, establece reglas para trasladar determinados días de asueto con el propósito de formar fines de semana largos.

El artículo 127 del Código de Trabajo establece como día de asueto con goce de salario el día de la festividad de la localidad. En el caso de la Ciudad de Guatemala, corresponde al 15 de agosto.

¿El feriado del 15 de agosto se traslada?

La Ley que Promueve el Turismo Interno, contenida en el Decreto 42-2010 y reformada mediante el Decreto 19-2018, dispone que los asuetos que se presenten en martes o miércoles se trasladarán al lunes inmediato anterior.

La ley también determina que los asuetos que caigan en jueves, viernes, sábado o domingo se disfrutarán el lunes posterior.

Sin embargo, excluye del traslado los descansos correspondientes al 1 de enero, Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo; 10 de mayo; 15 de septiembre; 1 de noviembre; mediodía del 24 de diciembre; 25 de diciembre; mediodía del 31 de diciembre, y el día de la festividad de cada localidad.

Por tratarse de la festividad de la localidad, el feriado del 15 de agosto en la Ciudad de Guatemala no se traslada por aplicación de esta ley.

¿Qué pasa con los empleados públicos?

En el caso de los empleados públicos, el Ejecutivo señaló que no habrá un traslado general del descanso por el 15 de agosto.

Al tratarse de una fecha que corresponde a la capital y a algunas municipalidades del país, el descanso no se aplica de forma generalizada.

Sin embargo, algunas instituciones del Ejecutivo sí lo otorgan de acuerdo con sus propios pactos colectivos y no por una disposición general del Gobierno, según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

¿Qué pasa con los empleados de la Municipalidad de Guatemala?

La situación es distinta para los empleados de la Municipalidad de Guatemala. Según la información proporcionada, estos trabajadores sí podrán disfrutar del descanso correspondiente al feriado del 15 de agosto, que será otorgado el viernes 14 de agosto del 2026.

De esta manera, el descanso del viernes 14 para los trabajadores municipales no se atribuye al traslado establecido por la Ley que Promueve el Turismo Interno, sino a una disposición aplicable específicamente a estos empleados.

Siguientes asuetos

Según el calendario de asuetos, estas son algunas de las fechas de las que podrán gozar los trabajadores públicos y privados en lo que resta del año:

Martes 15 de septiembre: Día de la Independencia

Martes 20 de octubre: Día de la Revolución

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Jueves 24 de diciembre, de mediodía en adelante: Nochebuena

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Jueves 31 de diciembre, de mediodía en adelante: fin de año

En cuanto al 1 de enero del 2027, el año comenzará con un fin de semana largo, dado que la fecha cae viernes.