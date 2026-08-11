Escenario
Fiesta Española en Parque Xetulul: sabores y tradiciones de España con espectáculos, personajes y música
La cultura y los sabores de España llegarán al parque de diversiones Xetulul, donde se celebrará la Gran Fiesta Española, con música, personajes y diversas actividades.
Xetulul es uno de los parques temáticos del Irtra, ubicado en el destino de Guatemágica. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
El Gran Parque de Diversiones Xetulul ofrecerá la Fiesta Española, una celebración con diversas actividades que se sumarán a los juegos que en cada visita ofrecen diversión a niños y adultos.
“¡Los sabores y tradiciones de España llegan a Parque Xetulul!”, dice la invitación de esta celebración, que se desarrollará durante cuatro días e incluirá personajes con trajes españoles, bailes y espectáculos musicales.
La invitación del Irtra destaca que los visitantes podrán disfrutar de la tradicional paella, música, bailes, personajes con trajes típicos españoles y otras actividades.
Presentaciones como el espectáculo “Sentir Flamenco”, el Grupo Vagabundos, con música de rumba, y Guitarras Flamencas Ventall formarán parte de la Gran Fiesta Española.
El Parque Xetulul tiene capacidad para 12 mil 500 visitantes y cuenta con plazas que recrean escenarios arquitectónicos inspirados en el origen y la historia de Guatemala, así como en países europeos que han influido en la cultura guatemalteca, entre ellos España.
Fecha
Del 13 al 16 de agosto del 2026
Hora
Actividades de 10 a 18 horas (horarios del parque)
Lugar
Plaza España, Parque Xetulul, km 180.5, carretera a Quetzaltenango por la Costa Sur, San Martín Zapotitlán, Retalhuleu.
Entrada a Parque Xetulul
- Niños: Q50 (hasta 1.40 metros de estatura)
- Adultos: Q100 (más de 1.40 metros de estatura)
- Adultos mayores: Q50 (60 años en adelante)
- Afiliados: al presentar el carné pueden ingresar hasta cinco integrantes del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)
Agenda de actividades
Corrida de San Fermín. Toros y personajes
- Fecha: del 13 al 16 de agosto
- Horarios: de 11 a 11.30, de 14 a 14.30 y de 15.30 a 16 horas
- Lugar: diversas áreas de Plaza España
Show de Bienvenida Flamenca
- Fecha: del 14 al 16 de agosto
- Horario: de 11 a 11.15 horas
- Lugar: Calleja de las Flores, Plaza España
Ensamble de Danza Flamenca
- Fecha: del 14 al 16 de agosto
- Horario: de 12 a 12.30 horas
- Lugar: Plaza España, frente a los jardines del Galeón
Show “Sentir Flamenco”
- Fecha: del 13 al 16 de agosto
- Horarios: 13, 14 y 15 horas
- Lugar: Tablao El Fandango, Plaza España
Personajes en Trajes Españoles
- Fecha: del 13 al 16 de agosto
- Horarios: de 11 a 12.30 horas y de 14 a 16 horas
- Lugar: diversas áreas de Plaza España y Calleja de las Flores
Guitarras Flamencas Ventall
- Fecha: del 14 al 16 de agosto
- Horarios: de 11 a 13 y de 15 a 16 horas
- Lugar: Plaza España, frente a los jardines del Galeón
Grupo Vagabundos, Música de Rumba
- Fecha: 15 y 16 de agosto
- Horarios: de 13 a 15 y de 16 a 17 horas
- Lugar: Plaza España, frente a los jardines del Galeón
Animación Baile Español
- Fecha: del 14 al 16 de agosto
- Horario: de 16 a 16.20 horas
- Lugar: Calleja de las Flores
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