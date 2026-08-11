Fiesta Española en Parque Xetulul: sabores y tradiciones de España con espectáculos, personajes y música

El Gran Parque de Diversiones Xetulul ofrecerá la Fiesta Española, una celebración con diversas actividades que se sumarán a los juegos que en cada visita ofrecen diversión a niños y adultos.

“¡Los sabores y tradiciones de España llegan a Parque Xetulul!”, dice la invitación de esta celebración, que se desarrollará durante cuatro días e incluirá personajes con trajes españoles, bailes y espectáculos musicales.

La invitación del Irtra destaca que los visitantes podrán disfrutar de la tradicional paella, música, bailes, personajes con trajes típicos españoles y otras actividades.

Presentaciones como el espectáculo “Sentir Flamenco”, el Grupo Vagabundos, con música de rumba, y Guitarras Flamencas Ventall formarán parte de la Gran Fiesta Española.

El Parque Xetulul tiene capacidad para 12 mil 500 visitantes y cuenta con plazas que recrean escenarios arquitectónicos inspirados en el origen y la historia de Guatemala, así como en países europeos que han influido en la cultura guatemalteca, entre ellos España.

Fecha

Del 13 al 16 de agosto del 2026

Hora

Actividades de 10 a 18 horas (horarios del parque)

Lugar

Plaza España, Parque Xetulul, km 180.5, carretera a Quetzaltenango por la Costa Sur, San Martín Zapotitlán, Retalhuleu.

Entrada a Parque Xetulul

Niños: Q50 (hasta 1.40 metros de estatura)

Adultos: Q100 (más de 1.40 metros de estatura)

Adultos mayores: Q50 (60 años en adelante)

Afiliados: al presentar el carné pueden ingresar hasta cinco integrantes del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)

Agenda de actividades

Corrida de San Fermín. Toros y personajes

Fecha: del 13 al 16 de agosto

Horarios: de 11 a 11.30, de 14 a 14.30 y de 15.30 a 16 horas

Lugar: diversas áreas de Plaza España

Show de Bienvenida Flamenca

Fecha: del 14 al 16 de agosto

Horario: de 11 a 11.15 horas

Lugar: Calleja de las Flores, Plaza España

Ensamble de Danza Flamenca

Fecha: del 14 al 16 de agosto

Horario: de 12 a 12.30 horas

Lugar: Plaza España, frente a los jardines del Galeón

Show “Sentir Flamenco”

Fecha: del 13 al 16 de agosto

Horarios: 13, 14 y 15 horas

Lugar: Tablao El Fandango, Plaza España

Personajes en Trajes Españoles

Fecha: del 13 al 16 de agosto

Horarios: de 11 a 12.30 horas y de 14 a 16 horas

Lugar: diversas áreas de Plaza España y Calleja de las Flores

Guitarras Flamencas Ventall

Fecha: del 14 al 16 de agosto

Horarios: de 11 a 13 y de 15 a 16 horas

Lugar: Plaza España, frente a los jardines del Galeón

Grupo Vagabundos, Música de Rumba

Fecha: 15 y 16 de agosto

Horarios: de 13 a 15 y de 16 a 17 horas

Lugar: Plaza España, frente a los jardines del Galeón

Animación Baile Español

Fecha: del 14 al 16 de agosto

Horario: de 16 a 16.20 horas

Lugar: Calleja de las Flores

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