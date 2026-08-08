Miles de salvadoreños visitaron Guatemala durante el asueto de las Fiestas Agostinas, según reporte preliminar de Migración

Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), del 31 de julio al 6 de agosto del 2026 ingresaron a territorio guatemalteco, por motivo de turismo, 53 mil 971 personas de nacionalidad salvadoreña.

En tanto el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) proyectó la llegada de 78 mil visitantes salvadoreños que aprovechan el asueto durante las Fiestas Agostinas del 2026, que les una de las temporadas de mayor intercambio turístico entre Guatemala y El Salvador.

Ambas entidades indicaron este sábado que aún se trabaja en los informes finales.

Ingreso por delegación

El mayor flujo se registró por la frontera de Valle Nuevo, con 28 mil 013 ingresos. Le siguen San Cristóbal y Pedro de Alvarado, con 9 mil 321 y 8 mil 957, respectivamente, agrega el IGM.

También se reportan ingresos por Nueva Anguiatú, el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) y Jerez.

Según los registros del IGM, del total de visitantes contabilizados hasta esa fecha, 27 mil 131 son hombres y 26 mil 840, mujeres.

La institución refirió que los datos serán actualizados próximamente, ya que el monitoreo por el período de las Fiestas Agostinas en las fronteras con El Salvador finaliza el domingo 9 de agosto.

Los datos del Inguat refieren que en el 2024 ingresaron 78 mil 047 salvadoreños y en el 2025 la cifra llegó a 78 mil 576, por lo que se proyectaba mantener un comportamiento estable en las cifras este año con las78 mil visitas proyectadas. Consultado este sábado, el Inguat indicó que el informe estará finalizado la próxima semana.

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Según videos compartidos por el IGM, varios salvadoreños contaron las razones por las que visitan Guatemala.

Una de las turistas mencionó la agilidad en el ingreso, la amabilidad y el carisma de la población, además de los destinos turísticos para disfrutar su visita.

Otra visitante comentó que le gusta el clima. Además, visitó el Parque Temático Mundo Petapa del Irtra y destacó la amabilidad de las personas.

El Inguat promociona en El Salvador varias rutas turísticas de Guatemala para incentivar las visitas al país y dar a conocer la diversidad de sus destinos. (Foto Prensa Libre: cortesía del Inguat).

Mientras que otra turista indicó que vino con su familia y recorrió la Ciudad de Guatemala, incluido el Parque Temático Irtra Mundo Petapa y el Zoológico La Aurora.

También ingresaron turistas de Canadá y España que provenían de El Salvador. Uno de los canadienses expresó que les contará a sus amigos que Guatemala es hoy el mejor lugar del mundo para visitar.