¿Quiere visitar Xetulhá? Así funciona el ingreso, para qué sirve el brazalete y cuánto deben pagar afiliados y no afiliados al Irtra

El pasado 31 de julio, el Irtra abrió al público Xetulhá, su nuevo parque acuático ubicado en Retalhuleu, cuyo nombre significa "Bajo el agua".

Desde su inauguración, en redes sociales han surgido dudas sobre el costo de ingreso, el uso del brazalete para las atracciones acuáticas y si los afiliados también deben pagar para utilizar los juegos.

A continuación respondemos algunas de las preguntas que más han realizado los internautas.

¿Por dónde se ingresa a Xetulhá?

Aunque Xetulhá y Xocomil son dos parques acuáticos independientes, el acceso al nuevo parque se realiza a través de Xocomil y no existe una taquilla exclusiva desde el exterior para ingresar únicamente a Xetulhá.

El acceso se realiza por la entrada principal de Xocomil, utilizando el mismo estacionamiento y las mismas taquillas.

Una vez dentro del complejo, quienes se dirijan a Xetulhá deberán caminar hasta el área del juego Tamagás, donde se encuentra el ingreso al nuevo parque y la taquilla en la que se adquiere el brazalete para utilizar las atracciones acuáticas.

En la imagen se observa el acceso a Xetulhá, al que se ingresa por el complejo de Xocomil. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

¿Cómo ingresa un afiliado al Irtra?

Los afiliados pueden ingresar sin costo a Xocomil y Xetulhá junto con cinco integrantes de su núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos), presentando su carné vigente.

Sin embargo, para utilizar las piscinas, toboganes y demás atracciones acuáticas de Xetulhá deberán comprar un brazalete de juegos ilimitados, cuyo costo es de Q80 por persona, ya sea adulto, niño o adulto mayor.

Con este brazalete podrán utilizar todas las atracciones acuáticas durante su visita.

¿Cómo ingresa una persona no afiliada?

En el caso de, los visitantes no afiliados tienen dos alternativas al llegar a la taquilla de Xocomil.

La primera opción consiste en comprar únicamente la entrada a Xocomil, cuyos precios son:

Adulto: Q100; Niño: Q50; y Adulto mayor: Q50

Si posteriormente deciden ingresar a Xetulhá, deberán pagar un complemento con el mismo valor:

Adulto: Q100; Niño: Q50; y Adulto mayor: Q50

La segunda opción, y la más conveniente para quienes tienen previsto visitar Xetulhá, es adquirir desde el inicio el boleto multiparque, que permite ingresar tanto a Xocomil como a Xetulhá.

Las tarifas son:

Adulto: Q175

Niño (hasta 1.20 metros de estatura): Q90

Adulto mayor (60 años en adelante): Q90

Al comprar el boleto multiparque desde el principio, el visitante obtiene un ahorro de Q25 respecto a adquirir ambos ingresos por separado.

En este punto de la lectura, es importante tomar en cuenta que el boleto multiparque únicamente permite ingresar a ambos parques.

Para utilizar las piscinas, toboganes y demás atracciones acuáticas de Xetulhá es necesario comprar el brazalete de juegos ilimitados, cuyo costo es de Q80 por persona.

También, es importante comentar que esta modalidad es exclusiva de Xetulhá. En el caso de Xocomil, el uso de las atracciones acuáticas ya está incluido con el boleto de ingreso y no requiere un pago adicional.

¿Cuánto deberá pagar para disfrutar de Xetulhá? Resumiendo, el costo final varía según el tipo de visitante. Los afiliados ingresan sin costo a los parques, pero deben comprar un brazalete si desean utilizar las atracciones acuáticas de Xetulhá. A continuación le compartimos un cuadro sobre los costos para su referencia: Tipo de visitante Ingreso a los parques Brazalete para usar atracciones de Xetulhá Total si desea usar los juegos de Xetulhá Afiliado (adulto, niño o adulto mayor) Sin costo Q80 Q80 No afiliado - Adulto (boleto multiparque) Q175 Q80 Q255 No afiliado - Niño (hasta 1.20 m) Q90 Q80 Q170 No afiliado - Adulto mayor (60 años en adelante) Q90 Q80 Q170

¿Se puede ingresar a Xetulhá sin comprar el brazalete?

Sí. El brazalete no es obligatorio para entrar al parque, pero sí para utilizar las piscinas y juegos acuáticos.

Quienes no lo adquieran podrán recorrer las áreas comunes, descansar en las hamacas y sillas, así como comprar y consumir alimentos y bebidas en los restaurantes temáticos, cafeterías y snack bars.

En cambio, quienes compren el brazalete tendrán acceso ilimitado a todas las atracciones acuáticas, entre ellas Cenote Xetulhá, Rayo, Swaan y Ola Balám, una de las áreas que más expectativa ha generado entre los visitantes.

El acceso la piscina de olas "Ola Balaam" al igual que al resto de juegos acuáticos de Xetulhá, requiere el uso del brazalete de juegos ilimitados. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión).

¿Cuál es el horario?

Xetulhá funciona con el mismo horario que Xocomil, de jueves a domingo, de 9 a 17 horas.

Los visitantes deben tomar en cuenta que el último ingreso al parque es a las 16 horas. Después de ese horario ya no se permite el acceso, aunque quienes ya se encuentren dentro del complejo pueden permanecer hasta la hora de cierre.