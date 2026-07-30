Xetulhá: precios, horarios y otros detalles para visitar el nuevo parque acuático del Irtra

El parque acuático Xetulhá, el nuevo parque temático del Irtra ubicado junto a Xocomil, en Retalhuleu, abrirá sus puertas al público el 31 de julio.

Además de las atracciones acuáticas, el nuevo parque cuenta con piscinas temáticas, áreas de descanso, restaurantes, bares y espacios para visitantes que prefieran acompañar a su familia sin participar en los juegos.

Durante un recorrido realizado por Prensa Libre se conocieron las tarifas, horarios y reglas de acceso que aplicarán para los visitantes.

¿Cuánto cuesta ingresar a Xetulhá?

Para los afiliados al Irtra, el ingreso al parque no tiene costo. Sin embargo, quienes deseen utilizar las atracciones acuáticas deberán adquirir un brazalete de juegos ilimitados, cuyo precio será de Q80.

En el caso de los visitantes no afiliados, deberán comprar un boleto multiparque, que permite ingresar tanto a Xocomil como a Xetulhá.

Las tarifas del boleto multiparque son son las siguientes:

Adultos: Q175.

Niños y adultos mayores: Q90.

El boleto incluye el ingreso a ambos parques y el uso ilimitado de las atracciones acuáticas de Xetulhá.

Es importante aclarar que, durante una entrevista otorgado a este medio por parte de don Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente de la Junta Directiva del Irtra, explicó la diferencia entre Xocomil y Xetulhá.

Indicó que el uso de las atracciones en el primero no aplica, sin embargo, para el nuevo parque temático sí será necesario hacer la inversión de pagar el brazalete si se desea utilizar los juegos acuáticos.

FOTOGALERÍA Conozca las nuevas atracciones del parque acuático Xetulhá en el Irtra de Retalhuleu Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

¿El brazalete es obligatorio?

Según el recorrido que realizó Prensa Libre, no es necesario comprar el brazalete, sin embargo, sí será indispensable para quienes deseen utilizar las piscinas y atracciones acuáticas.

Las personas que solo quieran acompañar a familiares o disfrutar de las áreas comunes, restaurantes y espacios de descanso pueden ingresar sin adquirirlo, siempre que cumplan con la tarifa correspondiente de ingreso.

Para dejarlo más claro, e otras palabras, ninguna piscina o juego acuático podrá utilizarse sin el brazalete.

¿Qué pasa si primero ingreso a Xocomil?

Los visitantes que inicialmente compren únicamente el ingreso a Xocomil y posteriormente decidan visitar Xetulhá podrán hacerlo pagando un complemento.

En ese caso, el costo adicional será de:

Q100 para adultos.

Q50 para niños y adultos mayores.

Por ello, si existe la intención de visitar ambos parques durante el mismo día, resulta más conveniente adquirir desde el inicio el boleto multiparque, ya que el ahorro es de Q25 aproximadamente.

Más de 40 toboganes nuevos tiene el nuevo parque acuático Xetulhá en el Irtra de Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

¿Cuál es el horario?

Xetulhá funcionará con el mismo horario que Xocomil, de 9 a 17 horas, de jueves a domingo.

No obstante, los visitantes deben tomar en cuenta que el último ingreso al parque será a las 16 horas. Después de ese horario ya no se permitirá el acceso, aunque las instalaciones permanecerán abiertas hasta las 17 horas para quienes ya se encuentren dentro del complejo.

¿Dónde se compran las entradas?

Los boletos estarán disponibles en las taquillas habilitadas en el ingreso al parque.

En el caso del brazalete para las atracciones acuáticas de Xetulhá también podrá adquirirse posteriormente dentro del parque en los diferentes puntos de venta, por lo que los visitantes podrán decidir durante el recorrido si desean utilizar los juegos.

¿Por dónde se ingresa para entrar a Xetulhá?

El acceso a Xetulhá se realizará a través de Xocomil.

Los visitantes deberán utilizar el mismo ingreso y estacionamiento del parque acuático ya existente. Desde ese punto podrán dirigirse hacia el acceso de Xetulhá, ubicado en el área de ingreso cercana al juego Tamagás.

¿Se puede ingresar con alimentos o bebidas?

No. Al igual que ocurre en los demás parques del Irtra, no está permitido ingresar alimentos ni bebidas.

Dentro de Xetulhá habrá distintas opciones para consumir alimentos y bebidas, entre ellas un restaurante de servicio a la carta, un restaurante de comida rápida, bares y cuatro snacks bars distribuidos en el complejo.

¿En dónde está el parqueo para Xetulhá?

Durante esta primera etapa, Xetulhá utilizará el mismo estacionamiento de Xocomil, por lo que los visitantes no deberán buscar un parqueo diferente para acceder al nuevo parque.