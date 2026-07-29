Xetulhá ampliará el complejo del Irtra en Retalhuleu con 40 toboganes y nuevas atracciones

Después de tres años y medio de construcción, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (Irtra) abrirá las puertas de Xetulhá, un parque acuático que se sumará al de Xocomil y ampliará la oferta recreativa del complejo de Retalhuleu con nuevas atracciones, áreas de descanso, restaurantes y espacios familiares.

Según la institución, el proyecto busca aumentar la capacidad del complejo y fortalecer el turismo interno.

Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente de la Junta Directiva del Irtra, afirmó durante una entrevista con Prensa Libre, en agosto del año pasado, que el nuevo parque representa un nuevo paso para posicionar a Guatemala como destino de recreación familiar de clase mundial.

Más espacio para recibir visitantes

Aunque ambos compartirán el mismo complejo turístico, Xetulhá fue concebido como un parque independiente.

Su nombre proviene de un idioma maya y significa “bajo el agua”, concepto que se refleja en la arquitectura, los jardines y la ambientación inspirada en la relación de la civilización maya con la naturaleza.

Una de las principales diferencias será la capacidad, dado que el parque ocupa 76 mil 665 metros cuadrados, de los cuales casi 50 mil están construidos, y podrá albergar a 10 mil personas al mismo tiempo. Esto permitirá descongestionar el complejo y ampliar la oferta para quienes visitan Retalhuleu.

Para el Irtra, Xetulhá representa más que la incorporación de una nueva atracción al complejo de Retalhuleu. La institución lo presenta como el siguiente capítulo de un proyecto que comenzó hace 64 años con los parques de Amatitlán, Agua Caliente y Mundo Petapa, y que después se amplió con Los Hostales, Xocomil, Xetulul y Xejuyup.

Diferentes atracciones

El Irtra diseñó el parque para públicos de distintas edades. Las principales atracciones estarán concentradas en un nuevo conjunto de toboganes y experiencias acuáticas. Los niños tendrán un espacio exclusivo en Mundo Chispeante, mientras que las familias podrán recorrer Ola de Balam, un río rápido de olas de aproximadamente 464 metros.

Entre los principales atractivos destacan:

40 toboganes

13 atracciones acuáticas

Capacidad para atender a cerca de 5 mil 900 personas por hora en las atracciones

Además de las piscinas, el parque incorpora servicios para que los visitantes permanezcan durante varias horas sin salir del recinto.

Habrá restaurantes, bares, establecimientos de comida rápida, cabañas privadas, spa, heladerías, tiendas de recuerdos y áreas para eventos, además de plazas y espacios de descanso distribuidos en distintos puntos del parque.

Xetulhá ampliará la oferta recreativa del complejo del Irtra con nuevas atracciones acuáticas y espacios como tiendas de regalos. (Foto Prensa Libre: Cortesía).

Inspirado en la cultura maya y naturaleza

El nuevo parque apuesta por una identidad propia. Su nombre, Xetulhá, proviene de un idioma maya y significa "bajo el agua". Según el Irtra, la tematización se inspira en la relación de la civilización maya con la naturaleza. Por ello, la arquitectura, los jardines, el agua y el paisaje fueron concebidos para ofrecer una experiencia que combine aventura y descanso.

Una de las diferencias respecto de otros parques acuáticos será la importancia de las áreas de convivencia.

Senderos ajardinados, plazas temáticas, pérgolas y zonas con tumbonas forman parte del recorrido. Estos espacios fueron diseñados para que los integrantes de una familia disfruten el parque a su propio ritmo. Además, el entorno natural forma parte del concepto del parque.

El Irtra sembró más de 64 mil plantas, además de cientos de árboles y palmeras, para crear casi 27 mil metros cuadrados de jardines. La vegetación será uno de los elementos principales del recorrido.

El impacto va más allá del entretenimiento

Según el Irtra, la apertura de Xetulhá permitirá crear 500 empleos directos y beneficiará a hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y otros negocios relacionados con el turismo en Retalhuleu.

Castillo Sinibaldi afirmó que el objetivo es consolidar el complejo como uno de los principales destinos recreativos de América Latina.

Nauti y Nati, los nuevos personajes

La apertura del parque también marcará la llegada de nuevos personajes institucionales. Se trata de Nauti y Nati, dos nutrias que acompañarán el recorrido de los visitantes y pasarán a formar parte del universo temático del Irtra, junto con las demás figuras que identifican a sus parques.

El Irtra recuerda que el nuevo parque se incorpora a un complejo recreativo con reconocimiento internacional. Xetulul recibió el Applause Award, considerado el máximo galardón de la industria de parques de diversiones, mientras que Xocomil obtuvo un Golden Ticket Award como uno de los mejores parques acuáticos del mundo. Según la institución, esos reconocimientos respaldan la trayectoria sobre la que ahora se construye Xetulhá.

Xetulhá en cifras

Capacidad para 10,000 visitantes

76,665 m² de terreno

40 toboganes

13 atracciones acuáticas

Río rápido Ola de Balam, de 464 metros

19 cabañas privadas

Más de 64,000 plantas sembradas

500 empleos directos

Tres años y medio de construcción