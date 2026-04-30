Irtra habilitará hospedaje en hostales para vacaciones de fin de año y 2027

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Irtra habilitará hospedaje en hostales para vacaciones de fin de año y 2027

Si planifica sus vacaciones de fin de año en 2026 y para los primeros meses de 2027, el Irtra de Retalhuleu abre espacios para reservar hospedaje en los hostales.

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Durante diciembre, la ocupación hotelera se ha mantenido en un promedio cercano al 99 % en los hostales del Irtra en Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: Cortesía Irtra)

Durante diciembre, la ocupación hotelera se ha mantenido en un promedio cercano al 99 % en los hostales del Irtra en Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: Cortesía Irtra)

En redes sociales, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) ha informado que el próximo lunes 4 de mayo se habilitará el calendario de reservaciones para diciembre del 2026, así como para enero y febrero del 2027.

"Sabemos que las mejores memorias se construyen con tiempo. Por eso, te invitamos a que empieces a planificar tus próximas vacaciones en Los Hostales del IRTRA y Hostal Aldea de la Selva", dice la comunicación.

La página oficial del Irtra, irtra.org.gt, es el punto para planificar los descansos y reservar los días en que visitará las instalaciones en Retalhuleu, proceso que se puede hacer en forma presencial y a través de correo electrónico.

Existe una variedad de hostales; cada uno tiene amenidades y precios diferentes. También está la opción de La Selva. Entre los hostales están San Martín, Santa Cruz, Palajunoj, La Ranchería, Casas en Árbol, Cabañas, Suites, carpas, carretas y chozas, por mencionar algunos.

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Es importante tener el carné a mano y verificar su vigencia antes de cualquier visita que desee hacer. Esto, para evitar cualquier inconveniente al querer ingresar a las instalaciones. Puede hacer una revisión de vigencia en el portal.

Los Hostales del IRTRA, que se encuentran abiertos al público los 365 días del año, son un complejo hotelero ubicado en San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, a 180 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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