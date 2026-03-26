Irtra Mundo Petapa celebra 50 años como un referente recreativo y turístico en Guatemala

El parque emblemático del Irtra conmemora medio siglo con actividades culturales, un acto central y espectáculos especiales que reafirman su legado como referente de entretenimiento y desarrollo turístico en el país.

Ciudad de Guatemala. El Parque de Diversiones Mundo Petapa, uno de los principales referentes de recreación en el país, celebra este 2026 sus 50 años de fundación, consolidándose como un espacio que ha marcado generaciones de familias guatemaltecas.

Desde su apertura en 1976, este recinto del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) ha evolucionado hasta convertirse en un punto clave del entretenimiento familiar, con estándares que lo posicionan como una experiencia de clase mundial.

Un mes de actividades conmemorativas

La celebración se extendió durante marzo con una agenda cultural que incluyó desfiles de carrozas, presentaciones de personajes emblemáticos y espectáculos musicales. Entre los artistas participantes destacaron agrupaciones como Tropi Jazz, Duarte Band, Fever Jazz y Fiesta Latina, que animaron a los visitantes en un ambiente festivo.

El acto central se llevó a cabo el 26 de marzo frente al Castillo de Hadas, donde familias completas participaron en una ceremonia que incluyó presentaciones artísticas, confeti y un espectáculo de pirotecnia.

El presidente del Irtra, Ricardo Castillo Sinibaldi, encabeza el acto central por el 50 aniversario de Mundo Petapa, que reunió a familias en una jornada festiva. (Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz)

Un legado que trasciende generaciones

Durante la conmemoración, el presidente de la Junta Directiva del IRTRA, Ricardo Castillo Sinibaldi, destacó el papel del parque en la vida de los guatemaltecos.

“Celebrar los 50 años de Mundo Petapa es rendir tributo a la alegría de las familias guatemaltecas… nuestra mayor recompensa es ver esa felicidad renovada cada día”, expresó.

Espectáculos para prolongar la celebración

Como parte del cierre de aniversario, el IRTRA anunció un espectáculo especial de luces que se realizará al cierre del parque el 28 de marzo y continuará todos los sábados de abril, con el objetivo de extender la celebración y atraer a más visitantes.

Más que un parque

Mundo Petapa forma parte del legado del IRTRA, institución creada en 1962 mediante el Decreto 1528, con el propósito de brindar recreación de calidad a los trabajadores de la empresa privada y sus familias, además de impulsar el turismo en Guatemala.

A cinco décadas de su inauguración, el parque reafirma su compromiso de innovar y mantenerse como un espacio que promueve la convivencia, el entretenimiento y la creación de recuerdos en la sociedad guatemalteca.