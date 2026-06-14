“Es increíble el tiempo que se ahorra”: primeros usuarios comparten sus impresiones de Xochi, Corredor de las Flores

Conductores de vehículos livianos, motoristas y transportistas fueron algunos de los primeros usuarios que este domingo recorrieron Xochi, Corredor de las Flores, durante las primeras horas de operación de la nueva autopista de la Costa Sur.

Aunque provenían de distintos lugares y utilizaban distintos tipos de vehículos, coincidieron en que la nueva vía representa una alternativa para reducir los tiempos de traslado y evitar los congestionamientos de la CA-2 Occidente.

El recorrido, que antes podía tardar entre tres y cinco horas, ahora se completa en aproximadamente 30 minutos, lo que comentaron, representa un cambio significativo en la movilidad regional.

Ahorro de tiempo

"Para nosotros como motociclistas es un gran alivio", comentó Enrique Pérez, uno de los primeros conductores en la ruta. "Muchas veces teníamos que cambiar horarios, buscar otra manera de movernos para evitar el tránsito pesado y demás. En la vía normal nos hacíamos hora y media corriendo riesgos y estrés, con temor por incidentes con peatones. Aquí transitamos tranquilos y más libres".

En ese mismo sentido, vecino de Retalhuleu, Walter López, quien recorrió la vía junto a otro grupo de motociclistas, destacó el diseño de la obra. "Veníamos en moto a unos 70 u 80 kilómetros por hora disfrutando de un paisaje bellísimo de los volcanes. Es distinto, en la CA-2 nos hemos tardado hasta 4 o 5 horas si hay un accidente", afirmó.

Marlon Arenas, un automovilista que transitaba por el sector, enfatizó la optimización del viaje hacia su destino final. "Nos beneficia mucho porque llegamos más rápido a nuestro lugar de destino", aseguró.

Conductores y transportistas estrenan la nueva autopista Xochi en su primer día de operación. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Impacto económico

Por su parte, Salomón Recinos, integrante del grupo de "mancuerneros" de Guatemala que traslada vehículos desde la frontera de México, resaltó la fluidez de la vía. "En Mazatenango y Cuyotenango nos hacíamos hasta dos horas por el embotellamiento. Aunque se está pagando el valor de 90 quetzales, los muchachos dicen que no se siente caro por el beneficio", afirmó.

“Nos hacíamos hasta tres horas. Ahora son 30 minutos”, afirmó un comerciante de la región, al referirse al cambio en la dinámica de traslado.

Para quienes viven en un departamento y trabajan en otro, la obra cambia su calidad de vida. José Arévalo, residente de Retalhuleu, compartió su experiencia: "Yo vivo en Reu, pero trabajo en Mazatenango. Me ha tocado vivir ese tráfico de Cuyotenango de a veces hasta dos horas diarias para ir a laborar. Es increíble el tiempo y el gasto de combustible que se ahorra con esto".

Conductores avanzan en la estación de peaje de la nueva carretera Xochi. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Proyecto impulsa desarrollo

La autopista forma parte de un corredor de casi 31 kilómetros que conecta puntos estratégicos de la Costa Sur y busca mejorar la competitividad logística y comercial de la región.

El proyecto contempla un sistema de peaje con cobro electrónico mediante TAG Xochi y pago en efectivo, con tarifas diferenciadas y un modelo de operación por tramos.

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