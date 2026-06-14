Xochi está abierta: así funcionará el peaje, los costos y el sistema de pago electrónico

La autopista Xochi, Corredor de las Flores, comenzará a operar este domingo 14 de junio con una modalidad inicial que contempla únicamente el uso completo de la ruta, además de tarifas promocionales para quienes adopten el sistema electrónico de pago impulsado por la empresa.

La nueva vía conecta los kilómetros 142 y 173 de la CA-2 Occidente entre Suchitepéquez y Retalhuleu, y fue diseñada para reducir a unos 25 o 30 minutos el recorrido que actualmente puede tomar varias horas por la congestión vehicular en la carretera estatal.

Según los desarrolladores del proyecto, se proyecta que entre 12 mil y 14 mil vehículos utilizarán diariamente la nueva ruta, aunque una parte del tráfico continuará circulando por la CA-2, dependiendo de los puntos de origen y destino de los viajeros.

La carretera está dividida en tres segmentos de aproximadamente 10 kilómetros cada uno, y fue diseñada para atender tanto a conductores particulares como al transporte de carga que utiliza diariamente la CA-2 Occidente.

Primera etapa

Durante las primeras dos semanas de operación, del 14 al 28 de junio, los usuarios únicamente podrán utilizar la ruta completa.

La empresa informó que en este período la circulación estará habilitada entre los kilómetros 142 y 173, en horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde, mientras continúan los ajustes operativos del sistema.

Posteriormente se prevé habilitar de forma gradual los distintos accesos y salidas intermedias que permitirán pagar según la distancia efectivamente recorrida.

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Tarifa de lanzamiento

Uno de los principales incentivos de la apertura será el uso del TAG Xochi (Transponder Automatic Gateway, en inglés), un dispositivo electrónico que se instala en el parabrisas del vehículo y permite realizar el cobro del peaje de forma automática, sin necesidad de detenerse en las estaciones de pago.

Vinculado a una cuenta prepago, el sistema registra los puntos de ingreso y salida para calcular la tarifa correspondiente y descontarla automáticamente, con el objetivo de agilizar la circulación en la autopista.

Carlos Colom, director de Xochi, explicó el pasado viernes 12 de junio, cuando se inauguró el proyecto, que durante el período de lanzamiento los automóviles pagarán una tarifa promocional de Q35. La tarifa regular será de Q45 para quienes utilicen efectivo, una vez concluida la promoción.

Según la información publicada por la empresa, el precio especial de Q35 estará vigente hasta el 15 de septiembre de 2026. Después de esa fecha, la tarifa preferencial se mantendrá únicamente para los usuarios que hayan adquirido y registrado previamente su TAG Xochi, mientras que el resto deberá pagar la tarifa regular.

Colom destacó que la estrategia busca incentivar el uso de los pagos electrónicos para agilizar el tránsito y mejorar la experiencia de los usuarios. “Lo que antes podía tardar hasta tres horas, ahora puede realizarse en aproximadamente 30 minutos”, afirmó.

El sitio web de Xochi informa sobre la apertura de la autopista, las tarifas de peaje y el registro para adquirir el TAG electrónico.

Cómo obtenerlo

A diferencia de otros sistemas vinculados a entidades financieras, el TAG Xochi es administrado directamente por la empresa operadora de la carretera.

Los usuarios deberán crear una cuenta en la plataforma digital https://xochi.gt/ para adquirir el dispositivo, registrar el vehículo y realizar recargas de saldo.

El sistema funciona bajo modalidad prepago. Cada vehículo es identificado automáticamente al ingresar y salir de la autopista, y el cobro se descuenta del saldo disponible en la cuenta asociada.

La plataforma también permite consultar movimientos, administrar pagos y recargar fondos para futuros viajes.

Beneficios empresariales

La empresa también habilitó una modalidad denominada TAG Xochi Empresarial, dirigida a compañías que administran cinco o más vehículos.

Entre las ventajas anunciadas figuran la facturación electrónica consolidada, reportes de uso y ahorro, tarifas preferenciales por volumen, así como atención comercial personalizada y soporte prioritario.

“Queremos incentivar el uso de la tecnología”, explicó Luis Pedro Batres, gerente general de Xochi, al referirse a la estrategia para reducir filas y agilizar el tránsito en las estaciones de cobro.

Una vez concluida la etapa inicial, la autopista operará mediante un sistema de cobro basado en la distancia recorrida.

Para ello, la empresa habilitó en su sitio web una calculadora que permite estimar el costo del viaje según el punto de ingreso, salida, tipo de vehículo y número de ejes adicionales.

Antes de utilizar la nueva autopista, los conductores deberán familiarizarse con el esquema de cobro que implementará Xochi. La vía combinará pagos electrónicos mediante el TAG Xochi y la modalidad tradicional en efectivo, además de aplicar tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo y el recorrido realizado.

En qué consiste la autopista y costo de peaje

Xochi busca facilitar la conexión con los principales destinos turísticos, entre ellos los complejos parques Xetulul, Xocomil, del Irtra, y las playas del Pacífico.

Xochi, Corredor de las Flores, se extiende a lo largo de casi 31 kilómetros entre Suchitepéquez y Retalhuleu.

El trazado está dividido en tres segmentos y conecta varios municipios de la Costa Sur, en una ruta diseñada para agilizar la movilidad de personas, mercancías y servicios en una de las regiones más productivas del país.

Diseño de marlon borrayo

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