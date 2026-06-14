Xochi abre oficialmente y activa nueva conexión estratégica en la Costa Sur

Los primeros vehículos comenzaron a transitar de forma oficial por los 30.8 kilómetros de Xochi, Corredor de las Flores, este 14 de junio. La nueva autopista de peaje habilitó su circulación en una primera fase que conecta directamente los accesos principales de los kilómetros 142.6, en San Antonio Suchitepéquez, y 172.6, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, de la ruta CA-2 Occidente.

Desde tempranas horas, los primeros vehículos transitaron por la nueva autopista, diseñada para reducir los tiempos de viaje en un tramo donde los recorridos pueden extenderse entre tres y cinco horas, frente a los cerca de 30 minutos estimados con la nueva vía.

“Estamos muy contentos a pocas horas de haber abierto el proyecto y ver cómo la gente ya lo está utilizando”, afirmó Carlos Colom, director del proyecto, al destacar la respuesta de los primeros usuarios durante la apertura.

La vía operará de forma temporal en un horario restringido, de 6.00 a 18.00 horas, durante las próximas dos o tres semanas, mientras se hacen trabajos complementarios de señalización, seguridad vial y ajustes técnicos en distintos puntos del corredor.

Colom explicó que la prioridad actual es garantizar la seguridad vial antes de abrir el paso las 24 horas. Durante este periodo, los equipos técnicos trabajarán en finalizar detalles de señalización horizontal con pintura termoplástica y microesferas reflectivas, la colocación de barandas de seguridad y la terminación de cunetas para afrontar la época de lluvias en la Costa Sur.

Vehículo y tráiler circulan por la nueva autopista Xochi en la Costa Sur. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Características de la vía

Xochi cuenta con una extensión de casi 31 kilómetros, cuatro carriles y una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, con infraestructura diseñada para soportar vehículos livianos y transporte pesado.

El proyecto atraviesa zonas agrícolas, comerciales y productivas de la Costa Sur, con impacto directo en más de 100 comunidades de Suchitepéquez y Retalhuleu, y es una de las obras viales más relevantes de la región.

La carretera atraviesa ríos, comunidades y puntos de alta actividad logística.

"Hoy es un día para celebrar. El valor económico y social de una obra como esta es gigante", afirmó Colom, al resaltar la importancia de este tipo de infraestructura.

“Los guatemaltecos estamos realmente necesitados de nuevas soluciones para movilizarnos de manera más ágil y segura. Opciones como Xochi demuestran que las cosas sí se pueden hacer”, agregó, al referirse a la ejecución del proyecto tras varios años de planificación.

Próximas fases

La empresa prevé una ampliación progresiva del sistema, con la habilitación de accesos intermedios y la extensión de horarios conforme avance la consolidación operativa de la autopista.

“Muy pronto vamos a abrir una salida en el kilómetro 152 para Mazatenango y otra en el 162 hacia Cuyotenango”, añadió Colom.

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Para transitar de forma ágil, Colom hizo un llamado a adoptar el Xochi Tag, un mecanismo de pago electrónico que se entrega sin costo adicional en las garitas de la ruta y que incluirá tarifas especiales y descuentos para los usuarios frecuentes.

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Autopista y costo de peaje

Xochi busca facilitar la conexión con los principales destinos turísticos.

Entre los planes de conectividad a mediano plazo, el directivo destacó que ya se evalúan conexiones directas hacia los parqueos de los parques recreativos del Irtra en Retalhuleu, lo que permitirá a millones de turistas evitar por completo los cascos urbanos congestionados y consolidar la región como un polo de crecimiento económico único en el país.