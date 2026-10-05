Guatemala inicia temporada de cruceros 2026-2027 y espera 44 buques durante este período

La temporada de cruceros abarcará hasta el 31 de mayo del 2027, y se prevé la llegada de 44 cruceros en total en ambos puertos, añadió el Inguat.

De estos, 35 atracarán en la Empresa Portuaria Puerto Quetzal (EPQ), mientras que a Puerto Santo Tomás de Castilla (Empornac) se prevén nueve buques.

En las embarcaciones programadas se estima que viajen alrededor de 64 mil 350 pasajeros y 30 mil 682 tripulantes, que sumarían 95 mil 032 personas a bordo.

De ellos, miles de viajeros deciden desembarcar y algunos viajan a diferentes destinos turísticos por varias horas.

“Esta actividad permite que miles de viajeros tengan un primer acercamiento con Guatemala y conozcan, durante las horas que permanecen en el país, su patrimonio cultural, naturaleza, gastronomía y comunidades”, expone el Inguat.

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En la temporada 2025-2026, el país recibió 50 cruceros, de los cuales 39 llegaron a Puerto Quetzal y 11 en Puerto Santo Tomás de Castilla.

Según el Inguat, se contabilizaron 60 mil 016 cruceristas que desembarcaron en el país y estimó una derrama económica de US$11.71 millones.

Para la presente temporada aún no han brindado la estimación de cuántos viajeros podrían desembarcar y la proyección de divisas. La entidad no ha respondido a qué se debe que para la actual temporada hay programados menos buques respecto de la anterior.

Según información publicada en el diario oficial, entre octubre del 2026 y mayo del 2027, en los 35 cruceros programados para Puertos Quetzal vendrán unos 56 mil 600 pasajeros y 25 mil 600 tripulantes. En dicho puerto se estima que muchos pasajeros desembarcarán, por alrededor de 13 horas para visitar diferentes destinos. El gasto promedio por persona se estima en US$150 y US$200.

Destinos

Según el Inguat, el turismo de cruceros constituye un segmento de importancia por su capacidad de generar actividad económica alrededor de cada escala, ya que los visitantes contratan diversos servicios como excursiones, transporte y guías, visitan restaurantes, adquieren artesanías y productos locales y recorren diferentes atractivos turísticos, lo que distribuye los beneficios de la actividad hacia distintos actores de la cadena de valor.

El crucero Queen Elizabeth traerá alrededor de 2 mil pasajeros y 910 tripulantes, según información divulgada en el Diario de Centro América. (Foto, Prensa Libre: cortesía EPQ)

Desde Puerto Quetzal los pasajeros tienen acceso a excursiones hacia destinos como La Antigua Guatemala, el sitio arqueológico de Iximché, el volcán de Pacaya, Comalapa, la Ciudad de Guatemala, San Juan del Obispo, las playas del Pacífico y fincas de café y macadamia, entre otras experiencias.

Y desde Puerto Santo Tomás de Castilla, los recorridos incluyen destinos como el Parque Arqueológico Quiriguá, Río Dulce, el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, el sendero Las Escobas y Playa Blanca.

Claudia Coronado, jefa del Departamento de Operación y Comercialización del Inguat, participó en la inauguración de la nueva temporada de cruceros, en la Maria Pez Vela del Puerto Quetzal y expuso que cada llegada representa una oportunidad para mostrar Guatemala y para generar actividad económica en los destinos ya que demanda múltiples servicios turísticos, alimentación y artesanías, según dio a conocer en el Inguat.

“Nuestro objetivo es que esa visita de unas horas permita conocer la riqueza del país y genere también el interés por regresar y permanecer por más tiempo”, dijo Coronado. La entidad anunció que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades portuarias, empresas navieras, operadores turísticos, sector privado y prestadores de servicios para fortalecer la atención a los cruceristas y posicionar a Guatemala como un destino atractivo dentro de los itinerarios internacionales de cruceros.