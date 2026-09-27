Guatemala retrocede en el Índice de Desarrollo de Turismo y Viajes por retos en infraestructura

Guatemala cayó dos puestos en el Índice de Desarrollo de Turismo y Viajes (TTDI) 2026 del Foro Económico Mundial y se ubicó en el puesto 94 de las 110 economías.

Este índice se realiza cada dos años y evalúa varios ejes y hace distintas comparaciones.

Desde la afectación de la pandemia, entre el 2020 y el 2021, la actividad turística se ha venido recuperando.

Los primeros cinco países que lideran el índice son Japón, Estados Unidos, España, Australia y Francia. En tanto, en las últimas cinco casillas están Benin, en el puesto 106; Malawi, 107; Cameroon, 108; Sierra Leone, 109, y Mali, 110.

Varias de las comparaciones se enfocan en el 2019 porque fue el último año antes de la pandemia, mientras que en el 2021 el número de viajeros aún estaba en proceso de recuperación.

Infraestructura frena desarrollo turístico

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), declara que Guatemala retrocede dos posiciones en el Índice de Desarrollo de Turismo y Viajes y se ubica en el puesto 94 de 110 países.

A su criterio, la mala calidad de la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, así como los retos en recursos humanos, siguen afectando el desarrollo turístico del país.

Vehículos y transporte pesado circulan por el badén habilitado a un costado del puente Huijó, en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico, Zacapa. (Foto Prensa Libre: Javier González).

Centroamérica muestra brechas en desarrollo turístico

A escala centroamericana, Costa Rica apareció en el puesto 51; El Salvador, en el 87; Nicaragua, en el 100, y Honduras, en el 103, según el reporte.

México apareció en el puesto 41; Panamá, en el 65, y República Dominicana, en el 66.

Guatemala enfrenta retos en turismo

El informe combina varios factores de análisis, entre los cuales sobresalen el clima de negocios, la seguridad, la salud e higiene, la infraestructura digital, la conectividad aérea y terrestre, la infraestructura turística, los precios, los recursos naturales y culturales y la sostenibilidad.

Todos estos factores son analizados y reciben una puntuación o calificación de acuerdo con la metodología. Esto quiere decir que Guatemala enfrenta retos y desafíos para hacer modificaciones en distintas áreas, a fin de mejorar el indicador global.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) considera que los resultados del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026 deben analizarse de manera integral y no solo por la posición de Guatemala en el ranking. La institución resaltó que el país obtuvo 3.43 puntos, frente a 3.42 en la medición del 2024, aunque pasó de la posición 92 a la 94 entre 110 economías evaluadas.

El Inguat explicó que la posición depende también del desempeño de los demás países y señaló que, entre el 2024 y el 2026, el 92% de las economías evaluadas mejoró su puntuación. Por ello, indicó que el avance de Guatemala en su resultado individual coincidió con mejoras a un ritmo mayor en otros países.

La institución afirmó que los resultados sirven para identificar oportunidades de mejora y orientar acciones de política turística. Asimismo, reconoció que Guatemala aún enfrenta desafíos estructurales y señaló la necesidad de continuar trabajando en infraestructura y conectividad, transformación digital, fortalecimiento del capital humano, sostenibilidad y condiciones que faciliten la actividad turística.