MEM descarta interrupciones en suministro de gasolina y diésel en Guatemala

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MEM descarta interrupciones en suministro de gasolina y diésel en Guatemala

Las autoridades garantizan el abastecimiento de gasolina y diésel en el mercado local, y los importadores mantienen con normalidad los despachos programados, según una fuente oficial. Esta semana, el galón de gasolina subió Q0.70.

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Las autoridades garantizan el abastecimiento de gasolina y diésel en el mercado local, y los importadores mantienen con normalidad los despachos programados. (Foto Prensa Libre: EFE)

Las autoridades garantizan el abastecimiento de gasolina y diésel en el mercado local, y los importadores mantienen con normalidad los despachos programados. (Foto Prensa Libre: EFE)

Aunque se han hecho varios ajustes en las últimas semanas, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) garantizaron el suministro de gasolina y diésel a escala nacional. Este último producto tiene una alta demanda y se ha encarecido en los mercados internacionales.

En tanto, los galones de gasolina superior y regular registraron esta semana un incremento de Q0.70.

En la sesión del pasado viernes 25 de septiembre, el precio intermedio de Texas (WTI) cerró en US$92.41, lo que significó una reducción de 2.33%.

Guatemala mantiene suministro de combustibles

El viceministro de Energía, Guillermo Xoy Córdova, encargado del Área de Minería e Hidrocarburos, explicó este sábado 26 de septiembre que Guatemala no tiene interrupciones en el suministro de gasolina y diésel de su principal proveedor, Estados Unidos.

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“No hay ninguna limitante en poder importar gasolinas y diésel. Sí hubo una postura que se conoció esta semana, pero hasta ahora no se ha decidido nada. Entonces, los importadores están al tanto del mercado y nos harán ver cualquier situación”, afirmó el técnico.

El funcionario reiteró que se mantiene el suministro en la cadena de comercialización.

En cuanto a las compras internacionales programadas de estos productos, se mantienen con normalidad y están confirmadas las fechas de los arribos a las terminales en Guatemala.

En promedio, los buques con el producto ingresan cada tres días.

Xoy Córdova aclaró que el efecto que tiene Guatemala por el conflicto geopolítico se refleja en los precios, pero no en el suministro.

El diésel es uno de los productos que se ha encarecido en las últimas semanas a escala global. (Foto Prensa Libre: EFE)

Diésel mantiene alta demanda

El viceministro también explicó por qué los precios actuales del diésel, que en la modalidad de autoservicio en el área metropolitana se cotiza en Q49.39, presentan diferencias respecto de los de las estaciones de servicio, debido al costo de los fletes y las distancias, que pueden representar Q1 más.

El diésel tiene una alta demanda, pero ahora la oferta ha sido superada, ya que por el conflicto geopolítico internacional se destruyó infraestructura de almacenamiento y refinación en Eurasia que producía ese combustible, aclaró Xoy Córdova.

En este caso, la situación afecta a los mercados europeos, mientras que las refinerías de Estados Unidos mantienen la producción de gasolina y diésel.

“En el área no hay una afectación, pero a largo plazo sí puede haber, por lo que estamos atentos a lo que puede pasar”, resaltó el viceministro.

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

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