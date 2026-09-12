MP aún no recibe denuncias del Ejecutivo por bloqueos y Gobernación explica por qué no las ha presentado

El Ministerio Público (MP) aún no ha recibido denuncias del Ejecutivo relacionadas con los recientes bloqueos en distintas carreteras en Guatemala, aunque el Gobierno pidió el 11 de septiembre pasado que los hechos fueran investigados.

La Fiscalía Metropolitana informó que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna denuncia por esos hechos. Además, todavía analiza si corresponde iniciar una investigación de oficio.

El pronunciamiento ocurre después de que el Gobierno solicitara públicamente, durante una conferencia de prensa el 11 de septiembre, que se investigaran los bloqueos.

Sin embargo, el Ejecutivo aún no ha trasladado una denuncia al MP, mientras el Ministerio de Gobernación continúa con las pesquisas para determinar si existen elementos que permitan sustentar una acción ante esa institución.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que las autoridades manejan una hipótesis basada en indicios sobre una posible participación del crimen organizado u otros grupos detrás de los bloqueos, pero todavía no cuentan con suficiente evidencia para presentar una denuncia.

Villeda sostuvo que sería irresponsable formular una acusación sin haber corroborado previamente los elementos con los que cuentan las autoridades.

El funcionario indicó que las investigaciones continuarán y que, si se reúnen medios de convicción que permitan sustentar la hipótesis, se presentarán las denuncias correspondientes.

La explicación de Gobernación establece así una diferencia entre los indicios que actualmente analizan las autoridades y los elementos que consideran necesarios para acudir al Ministerio Público.

MP aún analiza investigación de oficio

Por aparte, la Fiscalía Metropolitana indicó que no ha iniciado una investigación de oficio por los bloqueos y que todavía analiza si corresponde comenzar una.

La fiscalía también informó que el día anterior se contó con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Gobernación, cuyo personal ingresó en el área como medida de prevención.