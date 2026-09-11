Tensión en Zacapa: desalojo en el km 124 al Atlántico deja heridos y vehículos de transporte pesado incendiados

La intervención de agentes antimotines para liberar el paso en el km 124 de la ruta al Atlántico, en el sector de la Arenera, Río Hondo, Zacapa, dejó este viernes 11 de septiembre varios heridos y vehículos de transporte pesado incendiados. Los inconformes bloquearon por el alto costo de los combustibles.

La Policía Nacional Civil (PNC) intervino en el lugar para cumplir una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de liberar las rutas.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre la situación en el km 124 y movilizaron unidades de emergencia debido al reporte de varias personas heridas.

En el lugar también fueron incendiados vehículos de transporte pesado, en medio de una situación tensa por la intervención de los agentes antimotines.

Fuentes del lugar reportaron la muerte de tres agentes de la PNC en Zacapa. Sin embargo, Jorge Aguilar, vocero de la institución, no respondió a la consulta para confirmar ese extremo.