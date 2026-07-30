De Arnoldo Vargas a Romeo Ramos Cruz: los ocho exalcaldes de Guatemala que han sido implicados en el trasiego de drogas hacia EE. UU.

En las últimas tres décadas, ocho alcaldes o exalcaldes guatemaltecos han sido extraditados a Estados Unidos para enfrentar procesos por narcotráfico. Las investigaciones de las autoridades estadounidenses sostienen que utilizaron su poder político para facilitar el transporte de cocaína, proteger cargamentos, coordinar rutas o encabezar estructuras criminales con operaciones en Centroamérica y México.

El primer alcalde extraditado a Estados Unidos fue Arnoldo Vargas Estrada, de Zacapa, quien fue capturado en diciembre de 1990 y extraditado en 1992. Vargas fue electo por la Unión del Centro Nacional (UCN) para el período 1986-1990 y obtuvo la reelección en los comicios de 1990; sin embargo, no asumió el nuevo mandato debido a su captura. La UCN, fundada en 1983 por Jorge Carpio Nicolle, excandidato a la presidencia en 1985.

Las autoridades estadounidenses condenaron a Vargas por dirigir una organización dedicada al tráfico de drogas hacia ese país. Fue condenado a 30 años de prisión, pero, tras una reducción de su condena, volvió a Guatemala en el 2017.

Dos años después intentó regresar a la política mediante un comité cívico para competir nuevamente por la alcaldía de Zacapa, aunque no logró participar en las elecciones. Vargas falleció el 8 de octubre del 2025.

Arnoldo Vargas Estrada. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Erik Salvador Súñiga Rodríguez, "el Pocho"

Erik Salvador Súñiga Rodríguez, conocido como el Pocho, gobernó Ayutla, San Marcos, durante tres períodos consecutivos, entre el 2008 y el 2019, municipio fronterizo con Chiapas, México.

Los primeros comicios los ganó con el Partido Unionista, obtuvo la reelección en 2011 mediante la coalición UNE-Gana y consiguió un tercer mandato en 2015 con el Comité Cívico Crecer, una organización política municipal creada para participar únicamente en las elecciones de Ayutla.

Las investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo identificaron como cabecilla de la estructura denominada los Pochos, organización señalada de enviar toneladas de cocaína desde Guatemala hacia el cartel de Sinaloa.

Tras varios meses de negociaciones con las autoridades estadounidenses, Súñiga se entregó el 19 de diciembre del 2019 en Tapachula, México, desde donde fue trasladado por agentes de la DEA a Estados Unidos.

Mientras enfrentaba el proceso judicial se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína, pero falleció el 18 de abril del 2020 en un hospital de Carolina del Sur a causa de cáncer de páncreas, antes de que se dictara sentencia.

Erik Salvador Súñiga Rodríguez, "el Pocho". (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

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Carlos Danilo Preciado Navarijo

Cuando aún era alcalde de Ocós, San Marcos, Carlos Danilo Preciado Navarijo fue capturado en Panamá, en enero del 2021, por una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Preciado Navarijo llegó a la Alcaldía por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el 2019, pero solo estuvo en el cargo dos años, debido a su captura.

Según la acusación, integró una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y coordinó el envío de cargamentos desde Guatemala hacia organizaciones mexicanas para su posterior ingreso a Estados Unidos.

Luego de su extradición, se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína. En septiembre del 2024, una corte estadounidense lo condenó a 10 años de prisión, además de cinco años de libertad supervisada al concluir la pena.

A pesar de permanecer detenido en Estados Unidos, intentó participar nuevamente en las elecciones municipales del 2023, pero el Tribunal Supremo Electoral rechazó la inscripción.

El exjefe edil es hermano de Vivian Beatriz Preciado Navarijo, diputada al Congreso de la República.

Carlos Danilo Preciado Navarijo. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Esvin Fernando Marroquín Tupas

Esvin Fernando Marroquín Tupas, quien según la acusación de EE. UU. es conocido como "Kaka Rala", fue alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, durante dos períodos consecutivos, desde el 2016 hasta el 2024, pero no concluyó su gestión.

En 2015 ganó la Alcaldía de Cuilapa con el ahora extinto Partido Patriota (PP). Cuatro años después fue reelecto con Prosperidad Ciudadana. En 2023 buscó un tercer período con Vamos; sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral revocó su inscripción.

La investigación estadounidense sostiene que entre el 2015 y el 2019 participó en una organización que coordinó el transporte de cocaína desde Colombia y otros países de Suramérica hacia Guatemala y, posteriormente, hacia Estados Unidos.

En junio del 2023 perdió la inmunidad, fue capturado un mes después y finalmente extraditado el 16 de mayo del 2024.

Durante el proceso en Estados Unidos admitió haber participado en el trasiego de al menos 450 kilogramos de cocaína y, en agosto del 2025, se declaró culpable del delito de conspiración para distribuir droga con destino a Estados Unidos.

Esvin Fernando Marroquín Tupas. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

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Romeo Ramos Cruz

El exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, fue electo en 2019 por el Partido Productividad y Trabajo (PPT), agrupación creada en 2017 y cancelada un año después por incumplimientos en la presentación de informes financieros. En 2023 buscó la reelección con Cabal, partido fundado en 2020, pero fue derrotado en las urnas.

Ramos Cruz, fue capturado el 15 de mayo del 2025 y extraditado el 4 de agosto del mismo año. La acusación señala que utilizó su cargo para favorecer operaciones de narcotráfico entre el 2022 y el 2023. Según la Fiscalía estadounidense, coordinó la logística para introducir 500 kilogramos de cocaína ocultos en un supuesto cargamento de cemento destinado a proyectos municipales.

Ramos habría elaborado una carta oficial de la Municipalidad para que dejaran entrar a Guatemala una supuesta donación de cemento y aseguró que podía utilizar sus influencias para evitar controles aduaneros en Puerto Quetzal, pero en realidad el cargamento era cocaína.

La Fiscalía también lo señala de participar en reuniones en Connecticut para coordinar una venta de cocaína, por la que posteriormente recibió parte de las ganancias.

La evidencia presentada por el Departamento de Justicia incluye grabaciones telefónicas, videollamadas, reuniones presenciales, testimonios de colaboradores e incautaciones de droga.

En julio del 2026 se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína. La audiencia para conocer su sentencia fue programada para el 2 de diciembre del 2026 y enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, según la Fiscalía.

Romeo Ramos Cruz. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Crysthian Omar Escobar Ángel

Crysthian Omar Escobar Ángel fue electo alcalde de El Rodeo, San Marcos, en 2019, ganó la Alcaldía con el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), fundado en 2010.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, era uno de los cabecillas de una organización criminal identificada desde el 2015, dedicada a fabricar, almacenar y transportar grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Las autoridades también documentaron conversaciones interceptadas en las que presuntamente ordenaba actos de violencia para proteger las operaciones de la organización.

En el 2022 el Ministerio Público solicitó retirarle la inmunidad luego de que fuera acusado por una corte del Distrito Este de Texas. Posteriormente se declaró culpable de conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos.

El 7 de abril del 2026 fue condenado a 327 meses de prisión, equivalentes a 27 años y tres meses.

Crysthian Omar Escobar Ángel. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

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Dos alcaldes requeridos por Estados Unidos

Además de esos casos, el Ministerio Público solicitó en abril del 2024 el retiro de inmunidad para enfrentar un proceso de extradición contra los alcaldes Roderico Eleazar Ramos Aguilar, de El Rodeo, y Exadillas Dionel Ramos Aguilar, de Esquipulas Palo Gordo, ambos de San Marcos.

Según la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de California, ambos son señalados de integrar una organización dedicada a comprar, procesar y distribuir cocaína desde Guatemala hacia México para su posterior ingreso a Estados Unidos. Hasta ahora, ambos procesos continúan en trámite y no han sido extraditados.

También hubo un excandidato condenado

El listado de funcionarios municipales vinculados con procesos por narcotráfico también alcanza a actores políticos que no llegaron a ocupar una alcaldía.

Uno de ellos es Mario Rigoberto Ascencio Tejada, conocido como alias "Rigo", quien fue candidato a la Alcaldía de Salamá, Baja Verapaz, por el partido FCN-Nación en las elecciones del 2019, en las que obtuvo el segundo lugar.

Las autoridades estadounidenses lo identificaron como integrante de una organización dedicada al tráfico de cocaína que operó desde al menos el 2008 en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Según la acusación, entre el 2011 y el 2020 dirigió y facilitó operaciones de narcotráfico en Guatemala.

Ascencio fue capturado el 23 de diciembre del 2022 por requerimiento de la Corte del Distrito Este de Texas. Posteriormente se declaró culpable de conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos y el 13 de noviembre del 2025 fue condenado a 21 años y 10 meses de prisión.