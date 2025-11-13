“Rigo” Ascencio, excandidato de FCN-Nación, es condenado en EE. UU. a más de 21 años de prisión por narcotráfico

Mario Rigoberto Ascencio Tejada fue condenado a 262 meses de prisión, 21 años y 10 meses, tras declararse culpable ante la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos, por el delito de conspiración para el tráfico de drogas hacia ese país.

Participó como candidato a la alcaldía de Salamá, Baja Verapaz, en las elecciones del 2019, con el extinto partido FCN-Nación.

La captura y el caso contra Ascencio

El 23 de diciembre del 2022, cuando fue capturado, el Ministerio Público (MP) informó que Ascencio era requerido para comparecer ante la Corte del Distrito Este de Texas.

Las autoridades estadounidenses identificaron una organización de tráfico de drogas que operaba en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica desde por lo menos el 2008. La estructura era responsable del traslado de grandes cantidades de cocaína hacia EE. UU.

Para lograrlo, la red utilizaba lanchas, embarcaciones sumergibles, buques pesqueros, aeronaves y camiones, a fin de transportar la droga por tierra, mar y aire.

Según la investigación, la cocaína provenía de Colombia y era distribuida por Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México.

Las pesquisas identificaron a Ascencio como integrante de esa organización desde aproximadamente el 2011 hasta por lo menos junio del 2020. Se le responsabiliza de dirigir, administrar y facilitar algunas de las operaciones de narcotráfico en Guatemala y otras regiones.

La candidatura de "Rigo" Ascencio en el 2019

Ascencio Tejada, conocido como “Rigo”, obtuvo el segundo lugar en los comicios del 2019, con el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el mismo partido que llevó a la presidencia a Jimmy Morales en el 2016.

Durante esa campaña, el presidenciable de FCN-Nación era Estuardo Galdámez, quien en algunas ocasiones fue fotografiado junto a Ascencio.

En un evento, el entonces candidato a alcalde de Salamá se atribuyó la entrega de cupones canjeables por alimentos, distribuidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).