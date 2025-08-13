“Rigo” Ascencio, excandidato a alcalde de FCN-Nación, se declara culpable de narcotráfico en EE. UU.

El excandidato a la alcaldía de Salamá, Baja Verapaz, Mario Rigoberto Ascencio Tejada, quien en las elecciones del 2019 participó con el extinto partido FNC-Nación, se declaró culpable en EE. UU. de integrar una estructura que traficaba cocaína, según un documento enviado a la Corte del Distrito Este de Texas.

“El tribunal también acepta la declaración del acusado, pero aplaza la aceptación del acuerdo de culpabilidad hasta después de la revisión del informe previo a la sentencia”, indica el documento.

Ascencio Tejada aceptó el primer cargo de la acusación: haber conspirado para fabricar y distribuir cocaína con la intención, a sabiendas y con causa razonable para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

El 23 de diciembre del 2022, cuando fue capturado, el Ministerio Público (MP) informó que Ascencio era requerido para comparecer a juicio en la Corte del Distrito Este de Texas.

Las autoridades estadounidenses identificaron una organización de tráfico de drogas que operaba en Sur, Centro y Norteamérica desde por lo menos el 2008. La estructura es responsable de trasladar grandes cantidades de cocaína hacia EE. UU.

Para lograrlo, la red utilizaban lanchas, embarcaciones sumergibles, buques pesqueros, aeronaves y camiones, para transportar la droga por tierra, mar y aire.

Según la investigación, la cocaína provenía de Colombia y era distribuida por Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México.

Las pesquisas identificaron a Ascencio como miembro de la organización desde aproximadamente el 2011 hasta por lo menos junio del 2020, y lo responsabiliza de dirigir, administrar y facilitar algunas de las actividades de tráfico de drogas en Guatemala y otros lugares.

Participación de Mario Rigoberto Ascencio en las elecciones del 2019

Ascencio Tejada, conocido como Rigo, obtuvo el segundo lugar en los comicios del 2019 y participó con el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevó a Jimmy Morales a la presidencia en el 2016.

En la campaña del 2019, el presidenciable de FCN-Nación era Estuardo Galdámez, quien en algunas oportunidades fue fotografiado junto a Ascencio.

El entonces candidato a alcalde de Salamá, durante un evento, se atribuyó la entrega de cupones canjeables por alimentos que repartía el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).