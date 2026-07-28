Expediente de EE. UU. revela cómo operaba la red del exalcalde Romeo Ramos Cruz y se mencionan grabaciones y un cargamento de cocaína oculto en cemento

El exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Romeo Ramos Cruz, se declaró culpable en EE. UU. de conspiración para traficar cocaína hacia ese país. El expediente judicial del caso revela los detalles de la investigación que documentó cómo, según los fiscales, utilizó su cargo para facilitar operaciones de narcotráfico.

Ramos Cruz, de 58 años, admitió el cargo tras ser extraditado a EE. UU. el 4 de agosto del 2025. De acuerdo con el Departamento de Justicia, podría enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. La audiencia para conocer la sentencia fue programada para el 2 de diciembre del 2026.

Los documentos judiciales señalan que, entre el 2022 y el 2023, el entonces jefe edil integró una organización de narcotráfico con sede en Guatemala dedicada al transporte de cocaína y heroína hacia EE. UU.

La acusación señala que Ramos Cruz se aprovechó de su cargo como jefe edil para facilitar las operaciones de una estructura criminal dedicada al trasiego de droga.

"Ramos Cruz nombró a un conocido narcotraficante para un alto cargo en la Policía Municipal y también utilizó su autoridad y acceso como alcalde para coordinar la logística y el transporte de un cargamento de cocaína con destino a EE. UU.", detalló el expediente.

Añadió que el Ramos Cruz admitió haber aceptado ayudar a disfrazar el envío de 500 kilos de cocaína desde Venezuela hacia Guatemala como una donación de cemento para su municipio.

“Invocando sus conexiones políticas, el acusado aseguró a una fuente confidencial que podía garantizar que el cargamento de cocaína oculto evitara los controles de las autoridades guatemaltecas si ingresaba por Puerto Quetzal”, indicó el documento.

Detalló que Ramos Cruz elaboró una carta con membrete oficial de la Municipalidad para ayudar a que el envío evadiera la inspección de las autoridades guatemaltecas.

"Me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente su apoyo con la donación de cemento para futuros proyectos de infraestructura que beneficiarán al municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Guatemala, y contribuirán al desarrollo de nuestro municipio. Espero poder contar con su valiosa contribución", escribió y firmó Ramos Cruz.

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Exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa en Connecticut, EE. UU.

La fiscalía de EE. UU. señaló que el exalcalde ayudó a facilitar una compra planificada de 10 kilogramos de cocaína en el estado de Connecticut. El 17 de noviembre del 2022, el acusado se reunió con otros miembros de la estructura criminal para coordinar esa compra. Luego, el 13 de diciembre del 2022, uno de los narcotraficantes vendió cuatro de esos kilogramos de cocaína a un comprador encubierto en Connecticut.

“El acusado recibió parte de las ganancias obtenidas en esa venta por su participación en la facilitación de la transacción de cocaína”, comentó la fiscalía.

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La evidencia presentada en EE. UU.

El Departamento de Justicia detalló la evidencia con la que los fiscales respaldaron el caso y sostuvo que la investigación no dependía de un solo elemento de prueba.

“Si este caso llega a juicio, el Gobierno prevé presentar como prueba grabaciones de llamadas telefónicas, reuniones presenciales y videollamadas en las que participó el acusado; el testimonio de un testigo colaborador que tuvo contacto directo con él en actividades de narcotráfico; y pruebas relacionadas con la incautación de cocaína por parte de las autoridades”, señalan los documentos de la fiscalía estadounidense.

Riesgo de fuga

En la moción presentada ante el tribunal, los fiscales solicitaron que Ramos Cruz permaneciera detenido mientras avanzaba el proceso penal.

"Ramos Cruz mantiene fuertes vínculos familiares y criminales en Guatemala y probablemente dispone de importantes recursos obtenidos mediante sus actividades delictivas, incluidos cuantiosos ingresos procedentes del narcotráfico en efectivo imposible de rastrear", detalló la fiscalía.

El caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), autoridades guatemaltecas e Interpol.

Héctor Ramos Cruz durante a una actividad de campaña donde buscaba su reelección como alcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa en el 2023. (Foto Prensa Libre: Facebook del exalcalde)

Captura de Ramos Cruz en Guatemala

Entre el 2020 y 2024, Ramos Cruz fue alcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla y fue electo por el Partido Productividad y Trabajo, partido cancelado en el 2020.

En el 2023, el entonces jefe edil buscó la reelección con el partido Cabal, pero perdió las elecciones contra Julio Armando Paz, del partido Vamos.

Ramos Cruz fue capturado el 15 mayo del 2025 durante un operativo efectuado en el kilómetro 98.5 de la carretera a Cerro Colorado, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Posteriormente aceptó ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta el proceso penal.

Al momento de su detención, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que le fueron incautados un picop, una pistola, una carabina, municiones y un teléfono celular.