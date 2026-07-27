Jueza federal confirma permanencia de Miguel Martínez en lista de sancionados de EE. UU.

Aunque sostuvo que nunca fue acusado penalmente y que la Fiscalía Especial contra la Corrupción de Guatemala archivó la investigación relacionada con la compra de vacunas Sputnik V, esos argumentos no fueron suficientes para convencer a una corte federal de EE. UU.

La jueza Beryl A. Howell, del Tribunal del Distrito de Columbia, rechazó la demanda presentada por Miguel Martínez, exdirector del desaparecido Centro de Gobierno y uno de los funcionarios más influyentes durante la administración de Alejandro Giammattei, quien buscaba revertir las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. por presuntos actos de corrupción en Guatemala.

A lo largo del fallo, Howell concluyó que los argumentos del exfuncionario no lograron desvirtuar las razones que sustentaron su designación.

El fallo añade que el expediente "está repleto de información clasificada y/o sensible para las fuerzas del orden" que, a juicio de la OFAC, respalda la conclusión de que Martínez "no ha sido veraz" durante el proceso administrativo y que "ha participado en un patrón de corrupción pública en Guatemala".

La jueza señaló que esa información podía ser examinada únicamente por el tribunal y que la legislación estadounidense permite mantenerla fuera del alcance del demandante.

Tras ese análisis, concluyó que no existía evidencia de una actuación "arbitraria ni caprichosa" por parte de la OFAC y que el expediente, incluso en sus apartados públicos, ya ofrecía fundamentos suficientes para sostener la designación.

Incluso afirmó que la interpretación de Martínez sobre el alcance de las sanciones estadounidenses estaba "frontalmente contradicha por el texto de la Orden Ejecutiva" que dio origen al régimen de sanciones por corrupción global.

En una resolución emitida el 24 de julio, la jueza negó la petición de Martínez de ser retirado de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN List) y confirmó la decisión de la OFAC de mantener las sanciones en su contra.

La jueza también respaldó la facultad del Gobierno de EE. UU. para mantener la designación, aun cuando una persona no haya sido condenada penalmente. En ese sentido, sostuvo que las decisiones adoptadas por fiscales o tribunales de Guatemala, EE. UU. o cualquier otro país "no son concluyentes" respecto de la autoridad de la OFAC para imponer sanciones en virtud de la Orden Ejecutiva 13818.

El fallo recuerda que el Departamento del Tesoro sancionó a Martínez el 1 de diciembre del 2023 al considerar que utilizó su cargo en el Gobierno para beneficiar intereses particulares, al coludirse para adjudicar contratos fuera del sistema oficial de compras públicas, favorecer a empresas con intereses financieros vinculados con él y solicitar sobornos relacionados con la adquisición de vacunas rusas Sputnik V por parte del Estado guatemalteco.

Respecto de la compra de las vacunas, Howell señaló que la OFAC evaluó los argumentos presentados por Martínez durante el proceso administrativo, pero concluyó que estos "no refutan la información disponible" para la agencia y que seguía existiendo fundamento para mantener su designación por su presunta participación en otros actos de corrupción en Guatemala.

Otro de los puntos centrales del fallo fue el rechazo del argumento de que el exfuncionario debía conocer toda la evidencia utilizada por las autoridades estadounidenses.

Howell sostuvo que el Gobierno tiene un interés legítimo en proteger información clasificada, privilegiada o sensible para investigaciones y concluyó que "el debido proceso no exige más", al considerar que Martínez recibió notificación de las razones de su sanción, tuvo la oportunidad de solicitar su exclusión de la lista y de presentar pruebas en su favor.

La jueza también respaldó la evaluación realizada por la OFAC durante el procedimiento de reconsideración y destacó que la agencia concluyó que Martínez no había demostrado un cambio de circunstancias que justificara retirarlo de la lista de sancionados ni había aportado información suficiente para desvirtuar los señalamientos en su contra.

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