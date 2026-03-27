Vacunas Sputnik: Curruchiche afirma que investigan a otros funcionaros que gestionaron atención de la pandemia

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), este viernes 27 de marzo, en entrevista en Prensa Libre Radio, amplió algunos detalles sobre la investigación por la compra de las vacunas Sputnik y afirmó que hay más funcionarios bajo investigación.

De acuerdo con el fiscal, la Feci analizó 14 denuncias presentadas por diputados, la Contraloría General de Cuentas, ciudadanos y una investigación de oficio derivada de publicaciones en medios. Además, revisó normativa, contratos con Rusia y correos electrónicos relacionados.

Añadió que se mencionaba al expresidente Alejandro Giammattei, a Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, y a otras personas vinculadas al proceso de adquisición de las dosis.

Explicó que la investigación se centró inicialmente en cuatro personas, contra quienes se giraron órdenes de captura, además de continuar indagaciones sobre otros actores.

Cuando le preguntaron por qué no se imputó directamente a Giammattei o Miguel Martínez, el fiscal indicó que no obtuvieron indicios sólidos y contundentes, pues la exministra de Salud, Amelia Flores, mencionó reuniones, pero no aportó pruebas suficientes en su declaración formal.

Reiteró que el expresidente Giammattei goza del derecho de antejuicio, por lo que se espera que termine su período en el Parlamento Centroamericano para proceder si corresponde.

Remarcó que el caso es un proceso ya judicializado, con elementos que sustentan nuevas diligencias y posibles órdenes de allanamiento.

Según Curruchiche, también están bajo investigación exintegrantes de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), vinculada al tema, incluido Edwin Asturias, quien fungió como director, así como cualquier persona que haya tenido participación en el proceso.

Cuando le preguntaron si la Coprecovid tenía responsabilidad directa en el manejo de fondos, el fiscal afirmó que no y que esta comisión era un ente asesor, pero sus integrantes podrían tener responsabilidad según su participación en decisiones técnicas.

Añadió que va más allá de lo administrativo, ya que implica posible incumplimiento de la ley relacionada con la compra de vacunas.

Según la Feci, también se investiga al fabricante y al intermediario de las vacunas en Rusia.

Otra de las preguntas fue si se ha establecido algún rol específico del excanciller Pedro Brolo en el caso, y respondió que aún no, pues la Fiscalía busca determinar qué papel jugó, ya que se tiene información de que aparentemente viajó a Rusia, aunque no está claro si lo hizo de forma oficial.

Agregó que se solicitó asistencia internacional, especialmente a Rusia, para obtener información que permita establecer su posible papel dentro de la relación diplomática y el proceso de adquisición de vacunas.

Mencionó el fiscal de nuevo la declaración de la exministra de Salud sobre la citación en Casa Presidencial y que en esa reunión también estuvo Pedro Brolo.

Con relación a si se investiga a Miguel Martínez, la respuesta fue que está sujeto a investigación, pero no se detallan diligencias específicas en curso.

“Contrato desventajoso”

Afirmó el fiscal que se firmó un contrato desventajoso, se pagó sin certeza de entrega, se recibieron vacunas próximas a vencer y se enviaron a lugares sin capacidad de almacenamiento adecuado.

Dijo que, según la investigación, el contrato se firmó bajo leyes de Singapur, con un intermediario y no directamente con el fabricante, lo que generó dudas sobre la transparencia del proceso.

A decir del funcionario, la Fiscalía consideró inicialmente que podía tratarse de un “megacaso de corrupción”, pero hasta ahora no ha encontrado pruebas suficientes para sostener esa hipótesis.

Para leer más: ¿Qué pasó con Miguel Martínez y Alejandro Giammattei en el caso por la compra de vacunas Sputnik?

Respecto de qué papel juega la exministra de Salud en la investigación, Curruchiche afirmó que ella es una figura clave, ya que firmó el contrato. Sin embargo, no ha señalado directamente a superiores como responsables de decisiones irregulares.

Con relación a si existe cooperación internacional en el caso, el entrevistado afirmó que solicitaron asistencias a Rusia y Estados Unidos para obtener información adicional, especialmente sobre la ruta del dinero y posibles implicaciones internacionales.

Además, buscan establecer el rol de actores en Rusia, del cuerpo diplomático guatemalteco y de otras personas que pudieron intervenir en la negociación.

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