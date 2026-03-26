Feci pide orden de captura contra Amelia Flores y dice que compra de vacunas Sputnik no era un “megacaso”

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), minimizó el caso de compra de las vacunas Sputnik V, pues señaló que no era "el gran caso de corrupción" y explicó que un juez autorizó órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio de Salud.

Los funcionarios trabajaron durante el gobierno de Alejandro Giammattei y están señalados por anomalías en la compra de las vacunas Sputnik a Rusia durante la pandemia del covid-19.

Curruchiche comentó que los exfuncionarios requeridos por la justicia son:

María Amelia Flores González, exminstra de Salud, por los delitos de falsedad ideológica, malversación, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Nancy Pezzarossi, exviceministra de Salud, por el delito de abuso de autoridad. Rommel Noguera Ávila, exjefe financiero del Ministerio de Salud, por el delito de abuso de autoridad. Erick Delgado Urbina, por el delito de abuso de autoridad.

El jefe de la Feci comentó que el Juzgado Cuarto B de Primera Instancia Penal autorizó las órdenes de aprehensión, pero no los allanamientos contra los sindicados.

El caso de las vacunas Sputnik

En febrero del 2022 caducaron los primeros lotes de la vacuna Sputnik V contra el covid-19 que Guatemala compró a Rusia y, como efecto dominó, el 30 de abril de ese mismo año vencieron los últimos viales. A causa de ello, se desperdiciaron 4 millones 824 mil 524 dosis.

Este 26 de marzo, durante una conferencia de prensa, Curruchiche dijo que se pidió ayuda a dos países para llevar a cabo la investigación por la compra de las dosis contra el covid-19.

El fiscal comentó que hay diputados que han querido sacar provecho del caso para ganar adeptos y desinformar sobre los avances.

Curruchiche indicó que recibieron 13 denuncias, cinco de ellas por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC), por el acuerdo de confidencialidad y el proceso de compra.

Comentó que la CGC señaló irregularidades en el convenio, el contrato y la facultad de firmar la compra de las vacunas. Mientras que otras cuatro denuncias fueron presentadas por diputados al Congreso de la República, con argumentos similares. Las otras cuatro quejas fueron de dos ciudadanos.

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Alejandro Giammattei y Miguel Martínez

Curruchiche añadió que se analizó el caso contra el expresidente Alejandro Giammattei, el exjefe del Centro de Gobierno Miguel Martínez, la exministra de Salud Amelia Flores y sus viceministros.

El fiscal dijo que el convenio firmado con la empresa Human Vaccine era “muy difícil” de cumplir para el gobierno de Guatemala.

Curruchiche mencionó que, luego del acuerdo, se firmó un complemento en el que la República de Guatemala se comprometía a condiciones que no estaban en el convenio, entre ellas, las vacunas Sputnik Light.

“En este acuerdo de suministro se estipulaba que el Estado de Guatemala iba a adquirir 16 millones de vacunas. Quiere decir que cada vacuna tenía dos componentes”, añadió.

Explicó que, de ese total, llegó al país el 50%, es decir, 8 millones de dosis y el gobierno pagó a Rusia Q614 millones.

Curruchiche dijo que hay denuncias contra Miguel Martínez y que se solicitó a EE. UU., a través del Departamento de Justicia, asistencia para obtener detalles de las pruebas por las que se le sanciona en la Lista Engel y Magnitsky.

Añadió que el 15 de octubre del 2024 se solicitó asistencia a la Federación de Rusia y que, hasta el día de hoy, no han remitido la información sobre la compra de las vacunas ni los requerimientos de la FECI.

"Solo hubo incumplimientos"

“Lo que pensaban que era un mega caso, solo hubo incumplimientos para la adquisición de vacunas -contra el covid-19-”, dijo el fiscal.

Muchas de las vacunas se perdieron porque las personas ya no se las aplicaron, debido a que sabían que, si viajaban a EE. UU., no podían ingresar si estaban inmunizadas con dosis rusas.

“Nos llama mucho la atención y se van a realizar acciones que se reprocharán ante el juez sobre por qué se aceptaron vacunas que tenían tres o cuatro semanas próximas a vencer”.

El fiscal comentó que no descartan acciones contra el expresidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, pero esperarán los oficios requeridos a EE. UU. y Rusia.

Comentó que, en el caso de Giammattei, tiene inmunidad por ser diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen).