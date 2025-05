HRW pide a la UE extender sus sanciones a Guatemala y actuar en pro del Estado de derecho

HRW considera que la Fiscalía está llevando a cabo “cargos criminales espurios” contra periodistas independientes, fiscales y jueces, o contra los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, detenidos el pasado 23 de abril e imputados por cargos relacionados con el terrorismo.

La organización pro derechos humanos sugiere a la UE que extienda sus sanciones mediante la congelación de activos o la prohibición de viajes a aquellos funcionarios “responsables de socavar al democracia y el estado de derecho en Guatemala”.

Concretamente, HRW pide a la responsable de la diplomacia europea que esas sanciones “se extiendan a los congresistas Felipe Alejos y Álvaro Arzú; el fiscal regional Dimas Jiménez; el juez del Tribunal Supremo Luis Mauricio Corado y los jueces penales Carol Patricia Flores, Jimi Rodolfo Bremer y Víctor Manuel Cruz”.

Además, pide a Kallas que se siga de cerca la situación de los derechos humanos en el país, incremente su ayuda a organismos independientes de la sociedad civil, monitoree el proceso judicial abierto contra Pacheco y Chaclán y “trabaje en conjunto con otros gobiernos latinoamericanos para condenar las decisiones de la fiscalía general”.

Diputado Arzú se pronuncia

En declaraciones a la prensa este martes, el diputado Álvaro Arzú se refirió a la carta de Human Right Watch en la que piden sanciones contra él y otros diputados.

“Muy sorprendido por el nivel de mentiras y falsedades que ellos incluyen en ese documento”, indicó.

Agregó: “me llama la atención que me tratan de incluir dentro un tema por el arresto de un viceministro que pertenecía a los 48 Cantones, como si yo tuviera algo que ver en ese tema, me meten dentro de ese contexto”.

Dijo que HRW lo ha acusado “con una información falsa del Gobierno de Guatemala por medio de su medio de comunicación oficial en una nota que ni siquiera me mencionan a mí. Por decir que estamos tratando de quitar a la Junta Directiva y darle golpe de Estado a Bernardo Arévalo, no sé en qué idioma explicarles a ellos de que esto no es un golpe de Estado”.

Dijo que va a actuar enviando cartas a la UE, a la relatora de Naciones Unidas y la Embajada de Estados Unidos.

“Dicen que a mí me quitaron la visa en el 2023 y es cierto, lo que no dicen que ya me la devolvieron y ya fue tres veces a Estados Unidos, esa revocación de visa ya fue resuelto”, afirmó.

Arzú dijo que solicitará una reunión pública con HRW para explicarles que lo que dicen es falso y que “si no se retractan de esa declaración yo voy a entablar una demanda internacional en contra de ellos”.