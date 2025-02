“Para cambiar la situación de sanciones hay que demostrar que han dejado de cometer violaciones de derechos humanos”: Representante de la UE

Las sanciones por parte del Consejo Europeo se continuarán aplicando para los actores guatemaltecos que continúen con amenazas hacia la democracia del país, advierte Olof Skoog, representante Especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos.

Skoog visitó Guatemala para reunirse con el presidente Bernardo Arévalo y con representantes de pueblos indígenas y de la sociedad civil.

¿Cuáles fueron los principales asuntos que discutieron con el presidente?

Hemos tenido una reunión con el presidente. Yo describí mi visita y las razones para las cuales estoy aquí, para promover el estado de Derecho y la democracia guatemalteca, y a ver si podemos ser útiles y apoyar asuntos importantes aquí, incluyendo el esfuerzo del gobierno de fortalecer el Estado en cuanto a derechos humanos.

Pero también hemos discutidos los retos que todavía existen, porque yo he tenido otras reuniones antes del presidente, incluyendo con la sociedad civil y las comunidades indígenas, etcétera, y nos parece que todavía hay retos muy importantes en el país.

Hay retos estructurales y una brecha social y económica muy grave. El ser periodista, un defensor de derechos humanos, sigue siendo una profesión muy peligrosa.

Falta seguridad para defensores de derechos humanos. Hay impunidad en cuanto a asesinos y sicarios en zonas del país, y claro que parte del sistema democrático del país representa una fuerza contraria en cuanto a proteger los derechos humanos. Entonces, yo quería saber un poco también y discutir con el presidente la estrategia que tiene él y su gobierno para seguir fortaleciendo la democracia y la protección de los derechos humanos en cuanto a todos estos retos.

Menciona periodistas y defensores de derechos humanos, ¿cuáles son las amenazas hacia estos grupos?

Bueno, yo creo que usted lo sabe más que yo, pero mi impresión es que en muchas partes del país falta una presencia del Estado para proteger a gente que está defendiendo sus derechos o sus intereses medioambientales, la tierra, para defender a grupos que son vulnerables en el país.

También sabemos que hay una criminalización de actores que están defendiendo la democracia y que están muy activos en el sector de justicia y defensa de los derechos humanos, que ahora son criminalizados por parte del sistema de justicia, incluyendo el Ministerio Público. Esos son parte de los desafíos.

También hay un gran grupo de ciudadanos guatemaltecos que están exiliados, que no pueden regresar a su país por temor de su seguridad. Todo esto hace parte de los retos.

¿Y cuál fue la respuesta o compromiso del gobierno? ¿Y si ustedes creen que es una buena estrategia?

No, yo no voy a comentar sobre la estrategia. El mensaje de nosotros es que es importante tener políticas efectivas en todos estos retos, que todo esto tiene que ser una política guatemalteca, pero la comunidad internacional está dispuesta y la Unión Europea, a apoyar si podemos.

Pero también hemos discutido la necesidad de establecer una consulta muy seria entre el gobierno y los grupos indígenas en cuanto a la explotación económica de zonas donde ellos tienen sus intereses también. Es otro ejemplo de una política que está iniciada con buena intención, pero que hay que mantener y establecer esto en una manera más irreversible.

Aunque falta más de un año para la renovación del Ministerio Público, ya se está eligiendo a algunos actores que van a participar en el proceso para sustituir al fiscal general. ¿Qué esperarían ustedes de todo este proceso?

Nosotros debemos tener cuidado a no meternos demasiado en procesos que pertenecen al país, al pueblo guatemalteco, pero claro, yo creo que, si uno está defendiendo la democracia, hay que crear un ámbito donde la gente se siente segura para expresar sus deseos democráticos.

Y por eso yo creo que la intimidación o criminalización de estos actores que defienden los derechos de la población, de expresarse libremente, es muy peligroso. Entonces, el gobierno tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos.

Eso es el reto nacional.

En cuanto a las sanciones que el Consejo Europeo implementó a actores que fueron señalados de atacar la democracia, ¿seguirán con esa política?

Sí, a menos que haya un cambio de comportamiento de estas personas sancionadas.

Eso va a seguir, a continuar.

¿Qué implicaría este cambio de comportamiento por parte de las personas sancionadas?

Yo creo que esta gente se ha expresado muy claramente en que están tratando de amenazar los derechos humanos y ponen en cuestión los resultados de las elecciones aquí. Entonces, para cambiar la situación de sanciones hay que demostrar, no solamente en su retórica, pero también en su comportamiento, que han dejado de cometer estas violaciones de derechos humanos.

Para cambiar de tema, ¿cuáles son las áreas de mayor cooperación de la Unión Europea con Guatemala?

Bueno, yo creo que el embajador es mucho el experto de todo eso, pero tenemos proyectos como el Global Gateway, una inversión europea conjunta con Guatemala para avanzar en temas de cooperación económica y desarrollo, para avanzar en las Metas de Desarrollo Sostenible. Mantenemos también proyectos que están para fortalecer el estado de Derecho y el sistema de justicia.

En el contexto internacional, ¿qué es lo que más les está preocupando a la Unión Europea respecto al tema de derechos humanos en Latinoamérica?

Hay que estar muy claro en que hay una competición de sistemas. Es decir, un sistema de autócratas, el sistema chino, si quieres, o ruso, que no respeta los derechos humanos, que no tiene nada ver con democracia, o bien el sistema democrático que nosotros representamos y que pensamos que es hasta ahora el mejor sistema para avanzar, no solamente en las libertades de derechos de la población, pero también la prosperidad y el crecimiento económico en una manera de igualdad y social, conciencia social y contrato social.

Entonces, yo creo que es muy importante apoyar a países, también en América Latina, que están avanzando en esta misma convicción democrática, y en esto también confrontar esfuerzos que tratan de debilitar estos avances democráticos en cuanto a derechos humanos.

Es algo mucho más grande que solamente esfuerzos puntuales en países individuales. Es realmente una lucha ahora de sistemas confrontatorios. Yo creo que no solamente es un valor importante, es realmente un interés estratégico para Europa y otros países democráticos de defender estos principios también en el mundo global, porque eso también tiene su efecto en derecho internacional.

Lo que Rusia está haciendo contra Ucrania representa también una violación de los principios de relaciones entre estados. Normalmente países democráticos no entran en guerra con otros países. Entonces, también una creación de un orden internacional basado en el estado de Derecho, basado en la Carta de las Naciones Unidas y otros principios del Derecho Internacional. Es todo conectado.

En esa misma línea de ideas, ¿Vamos a ver más presencia o más cercanía de la Unión Europea hacia buscar aliados en América Latina?

Más. Las lecciones que tomamos nosotros de lo que ha pasado en Ucrania es que es muy peligroso tener una dependencia de cualquier energía económica o de seguridad de solamente una fuente. Rusia, por energía en cuanto a Europa. China, económicamente como un aliado muy importante para nuestras economías, o bien de Estados Unidos en cuanto a seguridad.

Entonces, lo que está pasando en Europa es una diversificación de nuestros socios en el mundo, pero estos socios que buscamos tienen que ser basados en valores comunes.

Y esos valores son los principios del estado de Derecho, de la democracia respecto a los derechos humanos. Sí, estamos hablando de un subcontinente de 670 millones de habitantes. Es un mercado enorme.

Además, con una cercanía histórica, cultural, que no tenemos con ninguna otra región en el mundo. Sí, hay una distancia geográfica, pero culturalmente e históricamente estamos mucho más cercanos que con otros continentes.

Invertir en ese mercado nos va a ayudar mucho, económicamente también. Y como sueco, yo puedo identificarme con un país que está muy cerca de un país muy poderoso. Es como compartir la cama con un elefante.