“No conozco Europa, no tengo activos”: Curruchiche señala de “absurdas” las sanciones del Reino Unido

Rafael Curruchiche, jefe de le Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), este jueves 3 de abril en declaraciones a la prensa se refirió a las sanciones que le impuso el Reino Unido.

El miércoles 2 de abril, el Reino Unido anunció sanciones a “actores antidemocráticos y corruptos de tres países, entre ellos Guatemala”.

“No puedo creer yo que gobiernos extranjeros caigan en la ignorancia de información que les llega de Guatemala, se me incluye a mí cuando yo no conozco Europa, no tengo activos en el Reino Unido”, indicó el fiscal.

Agregó: “la verdad que para mí es absurdo, es insignificante, pero más me llama la atención que esto más parece una cortina de humo del actual gobierno de desviar la atención sobre temas muy importantes”.

“Yo pensé que los funcionarios europeos eran más inteligentes, que dejarse llevar por narrativas totalmente falsas, totalmente erróneas”, afirmó.

Curruchiche indicó que el 2 de abril recibió la comunicación de un embajador de Guatemala en Europa y esta persona está “muy enterada de estas situaciones que vienen, que se dieron el día de ayer y de otras que vienen”.

“Me comentaba este embajador que está actualmente de Guatemala en Europa sobre que ahora se va a usar la narrativa diplomática para tratar de limitar el trabajo que ha hecho el Ministerio Público”, agregó.

“Lo que no quieren es que se les investigue, es una cortina de humo”, dijo sin especificar detalles.

En las sanciones, el Reino Unido explicó que esto forma parte de un paquete más amplio de sanciones “contra individuos corruptos” en Guatemala.

Las personas afectadas por las sanciones estarán sujetas a prohibiciones de viaje y congelación de activos, lo que les negará la entrada al Reino Unido y les impedirá mantener fondos o recursos económicos en el Reino Unido y sus territorios de ultramar, según la información compartida.

Además de Curruchiche también fueron sancionados la fiscal general, Consuelo Porras; Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público, y Cinthia Monterroso, fiscal y jefa de Unidad de la Feci.

También el expresidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, asociado del exmandatario y exjefe del Centro de Gobierno, y Melvin Quijivix, exdirector del Instituto Nacional de Electrificación.