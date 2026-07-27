Romeo Ramos Cruz, exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, admite en EE. UU. que conspiró para traficar cocaína

Romeo Ramos Cruz, exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, se declaró este lunes culpable ante un tribunal de Estados Unidos de conspirar para traficar cocaína hacia ese país, donde permanece detenido tras haber sido extraditado en agosto del 2025.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Ramos Cruz, de 58 años, admitió su responsabilidad en el delito de conspiración para importar más de cinco kilogramos de cocaína, cargo que contempla una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

La audiencia para conocer la sentencia fue programada para el 2 de diciembre en un tribunal federal de Washington.

De acuerdo con documentos judiciales, el exjefe edil integró entre 2022 y 2023 una organización dedicada al narcotráfico con base en Guatemala, responsable del traslado de cargamentos de cocaína hacia el mercado estadounidense.

Las autoridades estadounidenses sostienen que, durante su administración municipal, entre 2020 y 2024, Ramos Cruz designó a un conocido narcotraficante en un alto cargo de la Policía Municipal y utilizó las facultades de su cargo para coordinar la logística y el transporte de cargamentos de droga con destino a Estados Unidos.

Según la acusación, en una ocasión ocultó un envío de cocaína procedente de Venezuela al hacerlo pasar como una donación de cemento para su municipio. Además, solicitó por escrito que el cargamento no fuera inspeccionado por las autoridades guatemaltecas.

Ramos Cruz fue capturado en mayo del 2025 durante un operativo efectuado en el kilómetro 98.5 de la carretera a Cerro Colorado, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Posteriormente aceptó ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta el proceso penal.

Al momento de su detención, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que le fueron incautados un picop, una pistola, una carabina, municiones y un teléfono celular.

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