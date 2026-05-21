Caso Cambray: aplazan por sexta ocasión audiencia de dos exalcaldes de Santa Catarina Pinula

Debido a una excusa presentada por Antonio Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula, el juez Víctor Cruz aplazó la audiencia programada para este jueves 21 de mayo por el caso Cambray.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones resolvió que los exalcaldes de ese municipio, Antonio Coro y Víctor Alvarizaes, enfrenten juicio por homicidio culposo y, alternativamente, por incumplimiento de deberes.

En la audiencia programada para este jueves, el juez décimo penal Víctor Cruz debía dar cumplimiento a la orden de la Sala y enviar a juicio a ambos exfuncionarios.

Sin embargo, el juez aceptó la excusa presentada por Coro y reprogramó la audiencia para el 11 de junio, a las 14 horas. La judicatura no precisó el motivo de la excusa presentada por Coro.

El 7 de mayo recién pasado, la audiencia también fue suspendida por la incomparecencia de Coro; sin embargo, en las afueras del juzgado se documentó su presencia junto a su abogado defensor.

En el 2022, ambos exfuncionarios fueron beneficiados con una resolución del juez Víctor Cruz, pero el Ministerio Público apeló y la Sala Primera de la Corte de Apelaciones resolvió que enfrenten juicio.

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Desde octubre del 2025, la audiencia para dar cumplimiento a la orden de la Sala ha sido aplazada en seis ocasiones.

El 1 de octubre del 2015, un deslave de grandes proporciones dejó al menos 280 fallecidos en El Cambray, Santa Catarina Pinula.

Según la investigación, ambos exfuncionarios no acataron las recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres sobre los riesgos de habitar el área donde ocurrió la tragedia.

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