Sala confirma condena de 12 años de prisión contra Víctor Alvarizaes, exalcalde de Santa Catarina Pinula

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones denegó de forma definitiva el amparo solicitado por el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Gonzalo Alvarizaes Monterroso, quien buscaba evitar que se ejecutara la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión inconmutables por el delito de peculado por sustracción.

Con esta decisión, la Sala ratificó la resolución dictada por la Sala Tercera de Apelaciones, que revocó las medidas sustitutivas a favor de Alvarizaes y ordenó su captura para que cumpla la condena en prisión preventiva mientras se formaliza su ingreso al sistema penitenciario.

El exjefe edil alegó en su acción de amparo que existía una amenaza inminente a sus derechos de defensa y al debido proceso, ya que —según argumentó— la revocatoria de medidas sustitutivas implicaba una ejecución anticipada de la pena. No obstante, el tribunal resolvió que los temores eran infundados y no constituían una vulneración real a derechos constitucionales.

“La amenaza carece de actualidad jurídica”, resolvió el tribunal, tras constatar que al 24 de octubre del 2025 el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal aún no había recibido la ejecutoria de la resolución de segunda instancia.

Además de rechazar el amparo, la Sala impuso una multa de Q1,000 al abogado patrocinante por promover un recurso considerado “notoriamente improcedente”.

La condena contra Alvarizaes está relacionada con actos de corrupción durante su gestión al frente de la municipalidad de Santa Catarina Pinula.

