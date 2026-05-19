Quién es Federico Machado, el argentino con vínculos en Guatemala que se declaró culpable en EE. UU. por lavado de dinero

Federico Andrés Machado se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico, según documentos judiciales presentados ante la Corte del Distrito Este de Texas.

Machado estuvo en Guatemala entre el 2016 y el 2020, período durante el cual sostuvo reuniones con el entonces presidente Jimmy Morales, funcionarios de gobierno, alcaldes e inversionistas para impulsar proyectos mineros, ferroviarios, portuarios e inmobiliarios en el país.

La declaración de culpabilidad fue conocida el 18 de mayo pasado. De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía estadounidense, Machado conspiró con otras personas para realizar transacciones financieras vinculadas con dinero procedente de fraude electrónico entre el 2010 y el 5 de mayo del 2021.



El expediente señala que las operaciones buscaban “ocultar y disimular la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de los ingresos” derivados de actividades ilícitas.

Los documentos judiciales identifican a South Aviation y Pampa Aircraft Financing como empresas propiedad de Machado. La acusación también menciona a Wright Brothers Aircraft Title, compañía que actuaba como entidad de fideicomiso en las operaciones investigadas.

Añade que Machado y otros involucrados acordaron transmitir información y movilizar dinero mediante operaciones financieras relacionadas con un supuesto esquema Ponzi, un tipo de fraude en el que se usa el dinero de nuevos inversionistas para pagar a clientes anteriores, creando la apariencia de que el negocio genera ganancias reales.

Según los documentos judiciales, el esquema operó mediante negociaciones relacionadas con aeronaves que no podían venderse.

Uno hecho ocurrió el 28 de febrero del 2019, cuando South Aviation y Wright Brothers Aircraft Title firmaron acuerdos para la supuesta venta de una aeronave registrada en Japón y perteneciente a All Nippon Airways desde el 2010. El expediente indica que la aeronave “era invendible” porque pertenecía a esa compañía aérea.

Machado firmó documentos relacionados con depósitos reembolsables y acuerdos de garantía vinculados con esa operación.

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Otro hecho señalado por la Fiscalía ocurrió el 27 de septiembre del 2019. Según el expediente, South Aviation participó en acuerdos relacionados con una aeronave ubicada en China y perteneciente a una aerolínea privada. La fiscalía sostiene que el avión “era invendible porque pertenecía a una aerolínea privada y estaba ubicada en China”.

Posteriormente, en diciembre del 2019 y enero del 2020, una empresa identificada como “UC1” gestionó un préstamo con un banco señalado como “LB1” para sostener la operación. Machado habló por teléfono con el director ejecutivo del banco y fueron proporcionados los números de registro de aeronaves que no coincidían con registros válidos o correspondían a aviones dados de baja.

El 12 de noviembre del 2020, Pampa Aircraft Financing y Rusty 115 Corp firmaron un acuerdo para la venta de otra aeronave que, según la acusación, no podía venderse porque pertenecía a Air India y “no estaba a la venta”.

El expediente indica que el acuerdo contemplaba un depósito reembolsable de US$5 millones y que Machado firmó el documento en representación de Pampa Aircraft Financing. Posteriormente, según la acusación, Wright Brothers Aircraft Title transfirió US$550 mil a Machado “para uso distinto a la compra de la aeronave”.

La investigación también señala que las empresas involucradas utilizaron cuentas de depósito en garantía y transferencias internacionales para movilizar fondos relacionados con las operaciones ilegales.

La relación de Machado con Guatemala

Durante su permanencia en Guatemala, Machado aseguró a Prensa Libre que llegó al país por invitación de funcionarios guatemaltecos y que participó como intermediario entre inversionistas extranjeros y autoridades locales. Según su versión, sostuvo reuniones con Jimmy Morales y el entonces comisionado para la inversión extranjera, Eddy López.

Entre los proyectos que impulsó figuraban un oleoducto interoceánico entre Izabal y Santa Rosa, una propuesta ferroviaria para conectar los océanos Atlántico y Pacífico, un proyecto portuario en Puerto Barrios y la construcción de la Torre Manatí, un edificio de 37 niveles que sería levantado en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios.

Ninguna de esas obras recibió financiamiento ni llegó a ejecutarse. Únicamente el proyecto Torre Manatí avanzó en la fase de gestión de licencias para iniciar la construcción.

Machado también afirmó que operó el proyecto minero Minas del Pueblo, en Alta Verapaz, luego de gestionar acuerdos relacionados con la Finca Argentina, vinculada con el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Sin embargo, el expresidente de esa entidad, Luis Velásquez, aseguró que durante su gestión no se concretó ninguna negociación de venta o arrendamiento de la propiedad.

Los primeros señalamientos contra Machado

Las autoridades de Estados Unidos inicialmente implicaban a Machado en una investigación relacionada con una supuesta conspiración para traficar cocaína.

El diputado argentino Rodolfo Tailhade afirmó durante una sesión plenaria celebrada el 12 de febrero de 2025 que las aeronaves vinculadas con Machado eran utilizadas para trasladar cocaína desde Sudamérica hacia el norte del continente y que parte del dinero lavado habría servido para financiar campañas políticas de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei en Guatemala.

La Corte del Distrito Este de Texas señaló que Machado registró ilegalmente cientos de aeronaves que posteriormente eran utilizadas por narcotraficantes para trasladar ilícitos. La acusación añade que al menos cinco aeronaves vinculadas con Machado aterrizaron en Guatemala entre el 2019 y el 2020.

En octubre de 2025, el diputado argentino José Luis Espert, quien era candidato del partido del presidente Javier Milei para las elecciones legislativas de Argentina, también quedó vinculado con Machado. Según medios argentinos, Espert reconoció que conoció a Machado en el 2019, cuando este le ofreció apoyo logístico y un avión durante su campaña política.

Espert también admitió que una empresa vinculada con Machado, Minas del Pueblo, le pagó US$200 mil en febrero del 2020 por servicios de asesoría. El economista aseguró que el pago fue legal y relacionado con actividades privadas.

Una semana después de las declaraciones de Espert, Machado fue extraditado a EE. UU. donde decidió colaborar con las autoridades estadounidenses y se declarara culpable, ahora es acusado de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico.