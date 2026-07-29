DEA busca a “el Botanas”, presunto narco de Los Mayos, que opera entre Guatemala y México

Horacio De la Cruz Mazariegos, alias "el Botanas", es señalado por autoridades de Estados Unidos como presunto operador regional de la facción los Mayos del cartel de Sinaloa en el sur de México. De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), enfrenta cargos federales en el Distrito Sur de Texas por conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilegal y por conspiración para lavar instrumentos monetarios.

Según el informe de la DEA, De la Cruz Mazariegos presuntamente controla la frontera entre Chiapas, México, y Guatemala y es identificado como responsable de facilitar el traslado de cargamentos de cocaína de varias toneladas desde Sudamérica y Centroamérica con destino a Estados Unidos.

La agencia estadounidense también vincula a la organización con el narcotráfico transnacional y la extorsión, además de atribuirle el uso del transporte de grandes cantidades de efectivo, cuentas bancarias para canalizar fondos, empresas fachada e inversiones inmobiliarias para lavar las ganancias derivadas de la venta de cocaína.

Las pesquisas de las autoridades mexicanas ubican a el Botanas como uno de los principales operadores criminales en la frontera sur. En 2025, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, afirmó que De la Cruz Mazariegos reside en Guatemala para evadir a las autoridades mexicanas, aunque mantiene influencia en municipios fronterizos como Frontera Hidalgo, Suchiate, Tapachula, Cacahoatán, Metapa de Domínguez y Unión Juárez.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, las fuerzas de seguridad han ejecutado operativos en Chiapas contra la estructura que lidera por"El Botanas". Uno de ellos ocurrió el 8 de mayo pasado, cuando realizaron cinco cateos en inmuebles ubicados en Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez y Frontera Hidalgo, presuntamente vinculados a De la Cruz Mazariegos.

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Durante esas acciones fueron detenidos Carmen Yadira Rodas Mateo y Felipe de Jesús Rascón Peralta, identificados como integrantes de los Mayos, del cartel de Sinaloa. Los reportes de medios mexicanos señalan que "El Botanas" logró escapar minutos antes de la llegada de las fuerzas federales.

La guerra entre "los Mayos" y el CJNG

La violencia atribuida a la disputa entre organizaciones criminales en Chiapas, México, también ha tenido repercusiones en Guatemala. Entre 2024 y 2025, cerca de 600 ciudadanos mexicanos buscaron refugio en territorio guatemalteco en dos desplazamientos. El primero ocurrió en julio de 2024, con el ingreso de unas 500 personas a Cuilco, Huehuetenango. El segundo se registró en agosto de 2025, cuando cerca de 100 mexicanos se refugiaron en una escuela de la aldea Guailá, en La Democracia, Huehuetenango, tras huir de los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.

Las investigaciones de las autoridades mexicanas atribuyen el éxodo de esas 600 personas hacia Huehuetenango, Guatemala, a la pugna territorial entre los Mayos y el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la DEA, Horacio De la Cruz Mazariegos continúa siendo uno de los objetivos de las autoridades estadounidenses. Según las pesquisas, el presunto operador de los Mayos se mueve entre México y Guatemala, donde mantiene influencia en la región fronteriza.