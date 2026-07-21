Crimen organizado mantiene entre 12 y 20 objetivos de alto valor en Guatemala, según Defensa

Guatemala mantiene entre 12 y 20 objetivos de alto valor del crimen organizado pendientes de captura, según el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, quien aseguró que el principal desafío ya no es solo detener a los integrantes de estas estructuras, sino desarticular sus redes financieras para debilitar su capacidad de regeneración.

En una entrevista con Prensa Libre Radio y Noticiero Guatevisión, Sáenz señaló que el Ejército mantiene coordinación con la Policía Nacional Civil para ubicar a estos objetivos, aunque advirtió que el combate contra las redes criminales enfrenta una dificultad constante: la capacidad de las organizaciones para reponer rápidamente a sus integrantes.

"No quiere decir que sean solo esos. El problema en la realidad es que se captura uno y nacen dos. Entonces, no vamos a la velocidad que deberíamos", afirmó.

El funcionario sostuvo que Guatemala se encuentra todavía en un primer nivel de respuesta contra el crimen organizado, enfocado principalmente en operaciones de interdicción y presencia territorial. A su criterio, el siguiente paso debe ser atacar las estructuras de mando y, principalmente, sus redes logísticas y financieras.

"Estamos en el nivel uno de poder enfrentar todas estas estructuras. Solo estamos en las calles, estamos a nivel de operaciones interceptando todas las rutas, pero le tenemos que llegar a las estructuras en los cuadros medios y altos y principalmente les tenemos que llegar al flujo logístico, al flujo financiero, que es donde más les duele", explicó.

Para avanzar en esa estrategia, Sáenz consideró necesaria una mayor coordinación entre las instituciones del Estado, incluido el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos, con el objetivo de seguir el rastro del dinero generado por las actividades ilícitas.

El ministro también afirmó que el crimen organizado transnacional ha evolucionado en el país. Según su análisis, Guatemala pasó de ser principalmente un territorio utilizado para el trasiego de drogas a registrar también actividades de producción y un crecimiento del narcomenudeo.

Sáenz vinculó esta expansión con la falta de oportunidades económicas y el reclutamiento de personas mediante la promesa de dinero fácil. Aseguró que parte de la droga que permanece en el país alimenta el narcomenudeo y contribuye a la violencia en las calles.

Sobre el combate al crimen organizado, el funcionario dividió las operaciones en tres ámbitos: aire, mar y tierra. En el espacio aéreo, aseguró que durante los últimos dos años y medio solo se ha registrado el aterrizaje de una aeronave con ilícitos, ocurrido el 28 de diciembre de 2024, en la zona de adyacencia con Belice.

En el ámbito marítimo, señaló que Guatemala ha incrementado la vigilancia de sus aguas territoriales mediante cooperación con Estados Unidos y otros países. Además, indicó que el Ejército espera recibir el próximo año dos patrulleras tipo Island, que permitirán ampliar la autonomía de las operaciones marítimas de entre 200 y 300 millas náuticas hasta unas 1,500 millas.

Sin embargo, reconoció que la principal deuda está en las rutas terrestres, donde, según dijo, ha aumentado el narcomenudeo y el tráfico de drogas.

El ministro también informó sobre la creación del Comando contra las Amenazas Transnacionales (SECAT), una estructura que, según explicó, ya está organizada y operativa y que busca coordinar las capacidades de las fuerzas de aire, mar y tierra para responder con mayor rapidez a las amenazas.

Sáenz identificó la frontera con México como la zona de mayor riesgo por la presencia del crimen organizado transnacional, especialmente en áreas de Huehuetenango y San Marcos. También mencionó focos de atención en Izabal, el sur de Petén y el norte de las Verapaces.

De cara al próximo proceso electoral, el ministro aseguró que el Ejército trabaja junto con la Policía Nacional Civil en un plan para atender posibles contingencias relacionadas con la actividad de estructuras criminales. Afirmó que la institución mantendrá sus operaciones antes, durante y después de las elecciones, independientemente de quién ocupe el cargo de ministro de la Defensa.

En otro tema, Sáenz se refirió a los proyectos de infraestructura que se desarrollan con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Indicó que el proyecto de la vía férrea entre las instalaciones de la Empresa Portuaria Quetzal y las afueras de Escuintla podría ser uno de los que avance con mayor rapidez.

Según explicó, se trata de una línea de aproximadamente 47 kilómetros, y los ingenieros guatemaltecos ya recibieron capacitación para la instalación de durmientes y rieles. El objetivo, agregó, es adquirir capacidades que permitan al Cuerpo de Ingenieros del Ejército participar en futuros proyectos ferroviarios.

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