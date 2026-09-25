Grupo de diputados busca adelantar elección de contralor y llevarla al pleno el 29 de septiembre

Un grupo de diputados busca adelantar para el 29 de septiembre la elección del próximo contralor general de Cuentas, según fuentes cercanas al Congreso, aunque inicialmente estaba previsto que la votación se incluyera en las sesiones plenarias del 6 o del 8 de octubre.

Entre los legisladores interesados en anticipar la elección figura Luis Fernando Aguirre Estrada, diputado de Cabal, según las fuentes consultadas.

Al ser consultado sobre la intención de adelantar la votación, Aguirre Estrada respondió: “Es un tema entre diputados, no es de la prensa y será el día que se tengan los votos”.

La intención de efectuar la elección el 29 de septiembre reduciría el tiempo entre la recepción de la nómina y la votación para escoger al próximo jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El Congreso recibió el 22 de septiembre recién pasado la nómina de los seis candidatos seleccionados por la Comisión de Postulación, por lo que corresponde ahora a los diputados elegir al funcionario que dirigirá la institución durante el período 2026-2030.

La elección estaba prevista inicialmente para una sesión plenaria del 6 o del 8 de octubre, según la planificación conocida después de que el Legislativo recibió los expedientes. De concretarse la intención de un grupo de diputados, la votación se efectuaría una semana después de que la nómina llegó al Congreso.

Una elección en manos del Congreso

La Constitución establece que corresponde al Congreso elegir al contralor general de Cuentas de una nómina de seis candidatos elaborada por una Comisión de Postulación. El Congreso ha señalado que esa elección forma parte de las atribuciones del Organismo Legislativo.

La Comisión de Postulación completó el 20 de septiembre la nómina después de cuatro rondas de votación. Cada aspirante necesitaba 18 votos de los 27 integrantes de la comisión para ser incluido en la lista que posteriormente fue remitida al Legislativo.

La nómina quedó integrada por:

Luis Antonio Marroquín Pimentel Marco Antonio Vélez González Jorge Giovanni Castellanos Gudiel Élfego Odair Castañón González Óscar Alberto Hernández Romero Julio Otoniel Roca Morales

Los seis nombres fueron oficializados y enviados al Congreso para que los diputados escojan al próximo jefe de la CGC.

Para elegir al contralor se necesitan 81 votos.

Una elección de cara al 2027

El próximo contralor asumirá la dirección de la institución fiscalizadora para el período 2026-2030, que comprende las elecciones generales del 2027.

Esa circunstancia ha aumentado el interés alrededor del proceso. Algunos grupos que han observado la elección consideran que existe interés de diputados en colocar al frente de la institución a un funcionario afín a ellos y a sus partidos.

El 22 de septiembre, cuando entregó la nómina al Congreso, Miquel Cortés, presidente de la Comisión de Postulación y rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), afirmó que esa instancia había cumplido con la responsabilidad asignada por la Constitución.

“La Comisión de Postulación ha cumplido con la responsabilidad que la Constitución le asignó, procurando realizar un análisis serio, objetivo y sustentado en criterios técnicos”, dijo Cortés.

Durante la entrega, Cortés también pidió a los diputados publicidad, transparencia e independencia al momento de efectuar la elección.

Tres candidatos mantienen cuestionamientos

La nómina incluye a tres profesionales que llegaron a la fase final pese a mantener señalamientos que no fueron desvanecidos durante el proceso de postulación. Los cuestionamientos no los excluyeron de la elección y consiguieron los votos necesarios para integrar la lista.

Uno de ellos es Luis Antonio Marroquín Pimentel, actual director de Probidad de la CGC, quien no logró desvanecer un señalamiento relacionado con el traslape de horarios de algunas actividades acreditadas en su expediente de postulación. Pese al cuestionamiento, obtuvo los votos necesarios de los comisionados para integrar la nómina.

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, actual subcontralor de Calidad del Gasto, también fue cuestionado durante el proceso. Entre los señalamientos presentados están dudas relacionadas con la forma en que obtuvo un doctorado mientras habría impartido clases como docente, además de señalamientos por la aparente contratación de allegados en la CGC.

Élfego Odair Castañón González, subcontralor administrativo de la CGC, también recibió cuestionamientos relacionados con su independencia y con la contratación de familiares o allegados dentro de la institución. Entre los señalamientos figura su parentesco con Manfredo Duvalier Castañón González, elegido diputado en el 2023 por Movimiento Semilla y registrado actualmente por el Congreso como independiente.

Los otros tres integrantes de la nómina son Óscar Alberto Hernández Romero, Julio Otoniel Roca Morales y Marco Antonio Vélez González.

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