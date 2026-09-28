Jefes de bloques evitan compromisos de transparencia para la elección del jefe de la CGC

La elección de contralor General de Cuentas oficialmente se mantiene para la próxima semana, en medio de las intenciones de algunos diputados por adelantar el nombramiento.

Luis Contreras, presidente del Congreso, anunció este lunes 28 de septiembre en la instancia de jefes de bloques que es necesario que el parlamento dé muestras de transparencia en la elección del jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Contreras llamó a los diputados a la elección en la sesión plenaria del martes 6, o, en caso de que no haya acuerdos, en la sesión del jueves 8 de octubre.

Sin embargo, desde la semana pasada surgió la alerta entre algunas fuentes cercanas al Congreso que señalaron la intención de un grupo de diputados, presuntamente liderados por Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, para adelantar la elección de contralor para esta semana.

Aguirre no confirmó ni negó las posibles negociaciones, indicando que “ese es un tema entre diputados, no es de la prensa y (la elección) será el día que se tengan los votos”.

Pero durante la última sesión de jefes de bloques, el presidente del Congreso remarcó la necesidad de que el nombramiento de contralor se haga de forma transparente. Para eso, Contreras propuso a los jefes de las distintas bancadas una dinámica para la votación; pero pese a que solo se trataba de una votación de buena fe, la mayoría de los diputados evitó comprometerse.

Contreras pidió respaldo de los diputados como una muestra de buena fe. Fotografía: Congreso.

“Como son elecciones tan importantes, yo quiero poner un minuto con 30 segundos por elección. Poner el cronómetro para votar con transparencia, que cada postulado tenga el mismo tiempo, eso se hará en el pleno, si se tiene el respaldo”, planteó el presidente del Congreso.

Ante la falta de respaldó, Contreras añadió que el mecanismo antes descrito era su decisión, por lo que llevará esta propuesta de votación al momento que el pleno de diputados elija al futuro jefe de la CGC.

Fuentes legislativas, bajo anonimato, hasta este lunes 28 de septiembre no descartaban la posibilidad de que, pese a que no se incluyó en la agenda, a través de una moción se intente adelantar la elección de contralor. Según indicaron las fuentes, todavía hay algún interés en que se haga lo más pronto posible.

MP investiga a candidato

La nómina de seis candidatos a contralor fue entregada la semana pasada a la Junta Directiva del Congreso, pero uno de los candidatos reporta dos denuncias ante el Ministerio Público (MP).

Los seis candidatos para dirigir la CGC son: Luis Antonio Marroquín Pimentel, Marco Antonio Vélez González, Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, Elfego Odair Castañón González, Oscar Alberto Hernández Romero y Julio Otoniel Roca Morales.

De ellos, la administración del MP de Gabriel García Luna mantiene una investigación en contra de Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, actual subcontralor de Calidad del Gasto Público.

Esto quedó confirmado en un oficio enviado por la Fiscalía contra la Corrupción a la comisión de postulación, a quien fijo 48 horas para enviar una copia certificada del expediente de Castellanos Gudiel.

Hace algunos días se conoció de una denuncia contra el subcontralor Castellanos, debido a una supuesta ilegalidad al momento de acreditar su grado académico como doctor ante la postuladora.

El @MPguatemala confirma una denuncia asignada a la Fiscalía Contra la Corrupción en contra del subcontralor Giovanni Castellanos, que participa para el cargo de Contralor. La denuncia señala aparentes anomalías al justificar su ejercicio docente ante la comisión de postulación. pic.twitter.com/X73GmrX4ax — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 7, 2026

La supuesta irregularidad en la acreditación del título académico también se conoció en la comisión de postulación, en el período de objeciones. Aunque Castellanos tuvo derecho de réplica y presentó sus pruebas de descargo, los comisionados mantuvieron el señalamiento vigente.

El presidente de la postuladora, Miquel Cortés, rector de Universidad Rafael Landívar (URL), explicó este lunes 28 de septiembre en sus redes sociales que el MP ha hecho dos requerimientos a la postuladora, “en la primera solicitaron las reglas básicas del proceso para presentar los expedientes, las bases para la convocatoria y listado de requisitos. Esta información ya fue entregada. En la segunda comunicación recibida se solicitó la entrega del expediente de un postulante. Este caso también fue atendido oportunamente”.

Para esta nota se consultó al MP si existe alguna investigación en contra de otros profesionales que integran la nómina de seis candidatos a contralor General de Cuentas, pero los datos confirmados por la institución dan cuenta que solo Castellanos reporta dos denuncias ante la institución.