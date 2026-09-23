OEA llama a garantizar elección transparente de contralor y advierte sobre uso político de finiquitos

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala llamó este miércoles 23 de septiembre a que la elección del próximo contralor general de Cuentas se base en la idoneidad, independencia y reconocida honorabilidad, y advirtió sobre la importancia de preservar la objetividad de la fiscalización ante el próximo proceso electoral.

En un pronunciamiento divulgado este miércoles, la Misión señaló que, de cara al proceso electoral, debe garantizarse la objetividad tanto en la fiscalización como en la emisión, denegación o revocación de finiquitos.

“Estas facultades deben ejercerse con fundamento legal, criterios uniformes y respeto del debido proceso, evitando su utilización como mecanismos de presión o de exclusión política y respetando los estándares interamericanos sobre la materia”, indicó.

El pronunciamiento se conoció después de que, el 20 de septiembre pasado, se integrara la nómina de seis candidatos a contralor general de Cuentas para el período 2026-2030.

Ante las etapas de impugnación, remisión de la nómina y elección por el Congreso de la República, la Misión reiteró su llamado a preservar la transparencia y a fundamentar la decisión en la capacidad, reconocida honorabilidad e independencia de quien asumirá el cargo.

La Misión recordó que la Contraloría desempeña una función esencial en el control democrático, la protección de los recursos públicos y la prevención de la corrupción. Por ello, señaló que su titular debe contar con capacidad, independencia y autonomía para fiscalizar con el mismo rigor a todas las entidades bajo su competencia, incluso aquellas vinculadas con quienes hayan respaldado su elección.

También consideró indispensable que la Comisión de Postulación publique la documentación que sustenta la nómina, garantice los plazos legales para las impugnaciones y resuelva las objeciones de forma individualizada y motivada, con respeto al derecho de defensa.

Según el pronunciamiento, los expedientes que sean remitidos al Congreso deben permitir conocer las calificaciones, señalamientos y descargos, así como las verificaciones efectuadas y las razones que sustentaron las decisiones.

Congreso deberá evaluar perfiles

La Misión señaló que corresponderá al Congreso evaluar los seis perfiles y advirtió que la inclusión de los aspirantes en la nómina y los puntajes obtenidos no concluyen el examen de idoneidad.

Asimismo, indicó que la reconocida honorabilidad requiere una valoración expresa basada en información verificable. Los señalamientos, agregó, deben examinarse dando oportunidad de respuesta, sin atribuir responsabilidades por afirmaciones no comprobadas ni dejar de considerar hechos relevantes para el ejercicio del cargo.

La Misión alentó al Organismo Legislativo a publicar oportunamente el calendario, facilitar el acceso a los expedientes públicos y efectuar audiencias públicas para entrevistar a los candidatos en condiciones de igualdad.

También recomendó recibir observaciones de la sociedad civil, las autoridades indígenas, la academia y otros sectores con suficiente anticipación para que puedan ser consideradas antes de la votación. Además, señaló que la ciudadanía debe conocer el sentido de los votos y las razones de la elección final.

Pide evitar compromisos

Otro de los llamados de la Misión se refiere a los posibles conflictos de interés y vínculos que puedan condicionar la actuación de quien resulte electo.

Según el comunicado, la experiencia de los candidatos en instituciones fiscalizadas o en la propia Contraloría debe analizarse con base en la trayectoria y conducta de cada persona.

La Misión exhortó a que la elección permanezca libre de compromisos relacionados con auditorías, nombramientos, contrataciones o tratos favorables hacia quienes intervengan en la designación.

Finalmente, llamó a garantizar el relevo institucional dentro de los plazos legales, respetar las resoluciones judiciales aplicables y asegurar condiciones para el escrutinio público.

La Misión reiteró su respeto por la soberanía de Guatemala y las atribuciones de sus instituciones, así como su disposición a continuar acompañando el proceso conforme a su mandato y a la Carta Democrática Interamericana.

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