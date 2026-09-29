Observadores piden elección de Contralor alejada del crimen organizado, narcotráfico y con independencia política

La próxima elección del Contralor General de Cuentas corre riesgos, según algunos grupos de observación que piden a los diputados elegir un candidato alejado de estructuras criminales y con independencia.

El puesto que está en juego será vital para la transparencia en el manejo de los fondos públicos y para el futuro evento electoral del 2027, lo que aumenta la ambición de grupos políticos por ejercer influencia en el próximo contralor, según expertos.

Frank Bode fuentes dirige la Contraloría General de Cuentas (CGC), durante la presidencia de Alejandro Giammattei y por un Congreso dominado por la alianza política encabezada por el partido Vamos.

El mandato de Bode concluye el próximo 12 de octubre, por lo que diputados se encaminan en la elección de contralor para el periodo que comprende del 2026 al 2030.

La elección ocurrirá en medio del interés por control político de los diputados que buscarán la reelección, apuntan los observadores.

El crecimiento que han tenido estructuras del crimen organizado y del narcotráfico también activan las alertas de que estos grupos buscarán cooptar la CGC, por lo que los observadores advierten a la ciudadanía para que estén atentos del Congreso.

Para esta elección los diputados requieren 81 votos de los 160 que integran el pleno, lo que facilita la negociación y acuerdo de cara a la futura elección del Contralor.

Candidatos cuestionados

La nómina de candidatos está integrada por Luis Marroquín Pimentel; Marco Antonio Vélez; Giovanni Castellanos; Elfego Castañón; Oscar Hernández; y Julio Roca.

De ellos Marroquín Pimentel, Castellanos y Castañón llegaron a la lista de seis candidatos a Contralor sin desvanecer señalamientos sociales por falta de ética e independencia.

“La nómina ya está, bien o mal, ya está”, dijo Mónica Marroquín de Guatemala Visible al participar en un foro organizado por Alianza por las Reformas y Movimiento Pro Justicia.

Nómina de candidatos a Contralor General de Cuentas elaborada por la organización Guatemala Visible.

La fiscalizadora explicó que sin el acompañamiento social este tipo de nombramientos pueden ser influenciados por grupos oscuros, “mayor participación del crimen organizado y narcotráfico, porque ya estamos viendo como están llegando a nuestras instituciones”.

De los seis candidatos uno mantiene dos denuncias activas y bajo investigación del Ministerio Público (MP), se trata de Geovanni Castellanos, subcotralor de Calidad del Gasto.

Una denuncia es por aparentes anomalías en los documentos que acreditan su cargo de doctor para participar en la comisión de postulación, mientras que la segunda denuncia todavía no ha sido detallada por el MP.

Peso electoral

Por su parte Erick Coyoy, analista y académico, expuso como el rol del jefe de la CGC es vital para los procesos electorales, y que por estar a meses del nuevo evento de votaciones será un nombramiento reñido por diputados.

“El Congreso seguramente está pensando en estos aspectos para saber a qué candidato llevan de esa lista, esa es la negociación constante de las bancadas”, expuso.

Para esto es vital que la ciudadanía vigile el voto de cada diputado, ya que no apostar por un candidato independiente puede tratar de ocultar posibles negociaciones políticas para influir en las elecciones del 2027.

“Puede ser un factor que contribuya a depurar técnicamente candidatos o a bloquear candidaturas, ya estamos a las puertas de un proceso electoral con una facultad de decir quién puede y quien no”, concluyó.