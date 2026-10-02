Capturan en el Aeropuerto La Aurora a hombre con siete iPhone 18 Pro Max valorados en más de Q90 mil

Justicia

Capturan en el Aeropuerto La Aurora a hombre con siete iPhone 18 Pro Max valorados en más de Q90 mil

La PNC capturó a un hombre en el Aeropuerto La Aurora, luego de que durante una inspección de equipaje fueran localizados siete iPhone 18 Pro Max, que pretendía ingresar al país sin pagar impuestos.

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Los siete teléfonos iPhone 18 Pro Max localizados durante una inspección de equipaje en el Aeropuerto Internacional La Aurora están valorados en más de Q90 mil, según la PNC. (Foto Prensa Libre: PNC)

Los siete teléfonos iPhone 18 Pro Max localizados durante una inspección de equipaje en el Aeropuerto Internacional La Aurora están valorados en más de Q90 mil, según la PNC. (Foto Prensa Libre: PNC)

Un hombre de 32 años fue capturado este viernes 2 de octubre en el Aeropuerto Internacional La Aurora luego de que agentes localizaran en su equipaje siete teléfonos iPhone 18 Pro Max que, según la Policía Nacional Civil (PNC), pretendía ingresar al país sin pagar los impuestos respectivos.

La PNC informó que agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), efectuaron la revisión del equipaje.

Durante la inspección fueron localizados los siete teléfonos iPhone 18 Pro Max.

Según la información policial, la mercadería fue valorada en US$11 mil 904.19, equivalentes a Q90 mil 963.51.

El detenido fue identificado por las autoridades únicamente como Óscar “N”, de 32 años.

La PNC indicó que el hombre fue consignado y que un juez deberá calificar el delito.

Las autoridades no informaron el país de procedencia del detenido.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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