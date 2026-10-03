Hombres armados atacan a una familia en Chaquijyá, Sololá y se reportan dos muertos y vehículos quemados

La Policía Nacional Civil (PNC) investiga los motivos por los cuales hombres desconocidos mataron a una pareja de esposos y dejaron herida a su hija en la aldea Chaquijya, Sololá, durante la madrugada de este sábado 3 de octubre.

Según el reporte de la PNC, el hecho fue reportado por el hijo de las víctimas, identificadas como Lucas González Cicigua, de 47 años, y Margarita Sicajau Palax, 50.

La información indica que, según datos proporcionados por Edgar González Sicajau, hijo de los fallecidos, alrededor de la 1 de la madrugada, cuando se encontraban en su vivienda luego de regresar de una actividad religiosa con un vecino de la localidad, escucharon ruidos y gente caminando en el patio de su vivienda.

Al salir observaron a tres desconocidos que portaban armas de fuego y que, sin mediar palabra, dispararon contra las víctimas. En el lugar también quedó herida Lidia Victoria González Sicajau, de 26 años, hija de la pareja, quien fue trasladada por socorristas al hospital de Sololá, donde quedó internada, ya que presentaba un golpe fuerte en la espalda y una herida de arma de fuego en el brazo derecho.

El reporte indica que, previo al ataque, los desconocidos incineraron dos microbuses, sin conocerse exactamente la razón. También se reporta que en el lugar quedó abandonado un vehículo particular tipo camioneta, color azul policromado, en el que, según el hijo de las víctimas, se movilizaban los atacantes.

La PNC indicó que se ha iniciado la investigación correspondiente para dar con el paradero de los atacantes, así como para determinar las causas por las cuales incendiaron los vehículos. Para ello se han efectuado las coordinaciones con el Ministerio Público (MP).

Mujer muere en ataque armado en zona 18

Bomberos Municipales también reportan que en el bulevar Los Olivos, manzana 55, frente al lote 586 del asentamiento Candelaria, zona 18, se registró un ataque armado que dejó a una mujer fallecida por heridas de arma de fuego.

Los socorristas indican que, al llegar al lugar, localizaron a una mujer de aproximadamente 46 años con múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. Tras las evaluaciones correspondientes, constataron que ya había fallecido.

Según se indicó, se desconoce la identidad de la víctima y las circunstancias del ataque, por lo que se avisó a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP) para las diligencias correspondientes.