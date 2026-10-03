Tensión continúa en San Pedro Necta, Huehuetenango, tras crimen en contra de periodista

Según reportes difundidos por medios locales, la tensión continúa en el municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango, luego de la muerte violenta del periodista Evelio Lisandro López Sánchez, ocurrida la noche del viernes 2 de octubre.

La información indica que los pobladores aún se mantienen aglutinados en el centro de la localidad, a la espera de que las autoridades brinden una respuesta para esclarecer la muerte del comunicador, mientras agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen presencia ante cualquier eventualidad. Para ello, han sido desplegadas varias unidades, según indicó la institución policial.

Asimismo, según la información de los medios locales, el cuerpo de López Sánchez aún permanece en el lugar del crimen, mientras se está a la espera de las diligencias correspondientes por parte del Ministerio Público (MP).

Acerca de las diligencias para la recopilación de evidencias y el levantamiento del cuerpo, se consultó al departamento de Comunicación Social del MP, para saber cual es la situación, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta sobre si ya se efectuaron o si personal de la institución se encuentra en el lugar.

La PNC indicó que, según un reporte de la Jefatura de Servicios de Turno de la Comisaría 43 de Huehuetenango, luego de la muerte de Evelio Lisandro López Sánchez, agentes de la citada comisaría interceptaron e identificaron un vehículo blanco en el que se conducía un hombre.

Tras inspeccionar el vehículo y al conductor, los agentes constataron que este no tenía vinculación con el hecho. Este habría sido el motivo por el cual la población expresó su rechazo y que habría provocado los incidentes en el municipio.

La Policía Nacional Civil también indicó que al lugar han sido movilizados agentes de la PNC de otras localidades de Huehuetenango, así como de Quetzaltenango. Así también ha sido desplegado un contingente de agentes antimotines para tratar de controlar la situación y resguardar el orden en el municipio, en prevención de cualquier otro incidente derivado de la muerte del periodista de 34 años, quien fue fundador de varios medios de comunicación y que actualmente difundía, a través de las redes sociales, la cobertura de distintos hechos y eventos deportivos en la localidad.

Según información conocida, López Sánchez habría recibido amenazas de muerte por su labor informativa en la localidad, extremo que está siendo investigado por la Policía Nacional Civil.

Lamentan el crimen y rechazan actos vándalicos

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales la Policía Nacional Civil lamentó el crimen en contra del periodista Evelio Lisandro López Sánchez, ocurrido la noche del 2 de octubre y expresó sus condolencias a su familia.

En la comunicación la PNC también hace un llamado a la calma a los pobladores de San Pedro Necta, Huehuetenango, y aseguró que la investigación correspondiente para esclarecer el hecho ya se encuentra en curso.

Así también, rechazó "los actos vandálicos" ocurridos durante la noche del pasado viernes, así como la desinformación que se ha dado en torno al caso, así como la quema de la Subestación Policial e inmuebles en el municipio. Además, hace un llamado para que los pobladores no obstaculicen el paso de las fuerzas de seguridad en la localidad ya que esto también es una obstaculización a la justicia, por lo que hace el llamado a la población para "no dejarse instrumentalizar y colaborar con la justicia".

Por último, indica que cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el crimen y lograr la captura de los responsables sea brindada a las lineas confidenciales de la PNC.