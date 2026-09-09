Más de tres mil agentes se incorporan a la PNC: Así serán desplegados en tareas de seguridad

La Policía Nacional Civil (PNC) incorporó este miércoles 9 de septiembre a tres mil 98nuevos agentes, como parte de la estrategia del Gobierno para ampliar la cobertura policial, fortalecer la prevención del delito y reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas más afectadas por la criminalidad.

Los nuevos policías forman parte de la 58.ª Promoción del Curso Básico para Formación de Agente de Policía y serán destinados a distintas regiones del país, con prioridad en las comisarías que registran mayores índices de violencia. El acto de graduación se efectuó en el Estadio Cementos Progreso, con la participación del presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Con los nuevos agentes, la fuerza activa de la PNC asciende a aproximadamente 46 mil 500 policías para una población de 18.3 millones de habitantes. La cobertura se sitúa en unos 254 policías por cada 100 mil habitantes, todavía por debajo del promedio latinoamericano, estimado en más de 310 agentes por cada 100 mil personas.

Más de 3 mil nuevos agentes se suman a la PNC para fortalecer la seguridad



La Policía Nacional Civil graduó a 3,098 nuevos agentes de la 58.ª Promoción del Curso Básico de Formación, durante una ceremonia realizada en el Estadio Cementos Progreso. pic.twitter.com/DpuWAg5kIN — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 10, 2026

¿Dónde serán desplegados los nuevos policías?

De acuerdo con la información oficial, los tres mil 98 agentes serán asignados principalmente acomisarías con mayores índices de violencia, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y contribuir a reducir la incidencia delictiva.

Arévalo afirmó que parte de los nuevos agentes prestará servicio en comunidades del altiplano, oriente y áreas fronterizas, señaladas por el mandatario como zonas afectadas por estructuras delictivas.

Los nuevos agentes de la PNC forman parte de la 58.ª Promoción del Curso Básico para Formación de Agente de Policía, graduada este miércoles en la capital. (Foto: Prensa Libre, Byron Baiza)

“Los nuevos agentes irán a servir a las comunidades del altiplano, oriente y fronteras, donde la corrupción e impunidad abrieron puertas al crimen organizado”, afirmó el presidente.

Durante su intervención, Arévalo destacó el papel que ha desempeñado la institución durante casi tres décadas en el combate contra las estructuras criminales.

“La PNC ha sido, durante casi 30 años, el pilar principal del combate al crimen organizado. Ha contribuido a salvar más de 60 mil vidas en Guatemala”, aseguró.

Gobierno se acerca a la meta de 12 mil nuevos agentes

La actual administración se propuso incorporar 12 mil nuevos policías durante su período de gobierno.

Según las cifras proporcionadas, en el 2024 se incorporaron dos mil 431 agentes; en el 2025, otros tres mil 787, y con los tres mil 98 graduados en el 2026, el acumulado asciende a 9,316 nuevos efectivos.

Familiares de los más de 3 mil nuevos agentes que se integrarán a las filas de la @PNCdeGuatemala, están presentes en el Estadio Cementos Progreso, donde este día se realizará el acto de graduación de la 58.ª Promoción del Curso Básico para Formación de Agente de Policía. pic.twitter.com/jy1IDkCt5U — MinGob (@mingobguate) September 9, 2026

Esa cantidad representa aproximadamente el 77.6% de la meta de 12 mil agentes planteada por el Gobierno. Para alcanzarla quedarían por incorporar dos mil 684 policías.

La promoción graduada este miércoles es, según la información oficial, la segunda más numerosa egresada durante la actual administración.

“Guatemala debe sentirse orgullosa: tres mil 98 de sus mejores hijos e hijas se incorporan a la PNC. Ustedes entran en una nueva etapa de su vida. Su trabajo es el muro que separa la violencia de la paz, el miedo de la tranquilidad, la muerte de la vida”, expresó Arévalo durante la ceremonia.

Cobertura policial continúa por debajo del promedio regional

Aunque la incorporación incrementa el número de agentes disponibles, Guatemala continúa por debajo del promedio de cobertura policial señalado para América Latina.

Con aproximadamente 254 policías por cada 100 mil habitantes, el país permanece por debajo de la referencia regional de más de 310 agentes por cada 100 mil personas, de acuerdo con los datos proporcionados.

Agentes de la PNC participan en la ceremonia de graduación en el Estadio Cementos Progreso, antes de incorporarse a distintas comisarías del país. (Foto: Prensa Libre, Byron Baiza)

En cuanto a la violencia homicida, Guatemala registra en lo que va del 2026 una tasa media de 16.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Arévalo comparó ese indicador con el registrado hace 17 años, cuando, según afirmó, la tasa alcanzaba 45 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Incorporación ocurre después de los ataques contra la PNC

El fortalecimiento de la institución ocurre meses después de la crisis de seguridad registrada en enero del 2026, cuando motines en tres centros penitenciarios estuvieron acompañados por un repunte de la violencia atribuida a pandillas.

Presuntos integrantes del Barrio 18 perpetraron ataques coordinados contra agentes de la PNC después de que las autoridades retomaran el control de las cárceles. Los hechos dejaron 11 policías muertos.

Los 3,098 nuevos policías serán destinados a distintas regiones del país, con prioridad en comisarías ubicadas en áreas con mayores índices de violencia. (Foto: Prensa Libre, Byron Baiza)

Ante esa situación, el Gobierno decretó inicialmente un estado de sitio y posteriormente un estado de prevención, con el propósito de reforzar los operativos de seguridad y enfrentar a las estructuras criminales. Las medidas extraordinarias se mantuvieron hasta mayo.

3,098 nuevos agentes comprometidos con bajar los índices delincuenciales. Serán designados en las comisarías con mayores índices de violencia, para revertir esta tendencia. 🫡🇬🇹#EstamosCumpliendo pic.twitter.com/nuj5WB0Up5 — MinGob (@mingobguate) September 10, 2026

Además de los nuevos agentes, durante la ceremonia de este miércoles se graduaron integrantes del XXI Curso de Capacitación para Ascenso a Subinspector, XX Curso de Capacitación para Ascenso a Inspector, XXII Curso de Capacitación para Ascenso a Oficial Segundo y IV Curso Básico de Especialización en Prevención del Delito.

Con la nueva promoción, el Gobierno busca aumentar la capacidad operativa de la PNC y distribuir más agentes en los territorios donde las autoridades identifican mayores problemas de violencia y actividad de estructuras criminales.

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