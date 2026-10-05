Mexicano extraditable señalado de facilitar tráfico de fentanilo y metanfetamina es capturado en la zona 10

El mexicano Jorge “M”, de 57 años, fue capturado este lunes 5 de octubre en la zona 10 capitalina por una orden con fines de extradición hacia Estados Unidos, donde es requerido para comparecer a juicio por el cargo de conspiración para la importación de narcóticos.

El Ministerio Público (MP) informó que coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) la aprehensión de Michel Monroy, a quien las autoridades estadounidenses vinculan con actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo y metanfetamina.

La PNC precisó que la captura se efectuó en la 3ª. avenida y 12 calle, zona 10, y estuvo a cargo de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

Según la institución policial, Michel Monroy es de nacionalidad mexicana y tiene una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos, fechada el 23 de septiembre del 2026.

El MP identificó al requerido como Jorge Michel Monroy, también conocido como “Jorge García”, “Jorge Rubén Michel”, “Rubén Monroy”, “Oscar Marteil” y “Roberto Hernández”.

La orden está relacionada con un proceso en el Distrito Sur de Nueva York, donde Michel Monroy es requerido para comparecer a juicio por el cargo de conspiración para la importación de narcóticos.

De acuerdo con información divulgada por el MP, una investigación de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley determinó que, entre al menos febrero y abril del 2026, Michel Monroy habría conspirado con otras personas para importar narcóticos a Estados Unidos.

Las pesquisas identificaron al requerido y a otras personas como presuntos facilitadores de actividades de narcotráfico, principalmente relacionadas con cientos de kilogramos de fentanilo y metanfetamina.

Según el MP, las autoridades estadounidenses señalan que los implicados sabían que esas drogas serían importadas a la Ciudad de Nueva York, entre otros lugares.

Incautan teléfonos durante operativo

La PNC informó que durante el operativo táctico fueron incautados tres teléfonos celulares, un power bank y un chip.

La institución indicó que los objetos quedaron como indicios para fortalecer el proceso de investigación. Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre el contenido de los dispositivos ni sobre las pesquisas que podrían efectuarse a partir de estos.

La captura de Michel Monroy eleva a 38 el número de personas aprehendidas con fines de extradición durante el 2026, según el balance proporcionado por la PNC.

De ese total, 24 capturas están relacionadas con delitos de narcotráfico y otras 14 corresponden a otros delitos.

Mexicano capturado con fines de extradición por narcotráfico En la 12 calle y 3a. avenida, zona 10, agentes de la #SGAIA capturaron a Jorge Rubén Michel Monroy, de 57 años, de nacionalidad mexicana, quien tiene una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos https://t.co/k2JKmZE2Eu — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 5, 2026

✈️ Aprehensión con fines de extradición El Ministerio Público con apoyo de la Policía Nacional Civil coordinó la aprehensión con fines de extradición de Jorge Michel Monroy también conocido como “Jorge García”, “Jorge Rubén Michel”, “Rubén Monroy”, “Oscar Marteil” y/o “Roberto Hernández”. Es requerido para comparecer a juicio en el Distrito Sur de Nueva York, por el cargo de conspiración para la importación de narcóticos. Una investigación de las autoridades del cumplimiento de la ley determinó que, entre al menos febrero, hasta por lo menos abril de 2026, el requerido conspiró con otras personas para importar narcóticos a los Estados Unidos de América. La investigación identificó al sindicado juntamente con otros, como personas que facilitan actividades de narcotráfico especialmente cientos de kilogramos de fentanilo y metanfetamina, a sabiendas de que esas drogas serían importadas a la ciudad de Nueva York, entre otros lugares. — MP de Guatemala (@MPguatemala) October 5, 2026

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