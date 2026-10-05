Ejecutivo coordina acciones en Villa Hermosa I luego de resolución de la Corte de Constitucionalidad

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, quien accionó legalmente para que el Gobierno emprenda acciones para contener la situación que atraviesan los vecinos de Villa Hermosa Iante el aumento del cauce del río Pinula, que en los últimos días ha provocado que varias casas ubicadas en la ribera caigan al río y también ha puesto en riesgo la estabilidad del puente que comunica con los Álamos y Boca del Monte.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) informó que el Organismo Ejecutivo ya recibió la notificación de la CC y acatará en su totalidad el fallo sobre el amparo provisional otorgado al jefe edil de San Miguel Petapa, ante lo cual se coordinarán las acciones que se seguirán.

“El Organismo Ejecutivo fue notificado de la resolución de la Corte de Constitucionalidad y la acatará en su totalidad. Por instrucción del presidente Bernardo Arévalo, las instituciones competentes coordinan la respuesta a la emergencia en Villa Hermosa I. La prioridad es proteger la vida de las familias y cumplir las tres fases que establece el fallo: atención de la emergencia, obras de mitigación en las riberas del río Pinula y soluciones definitivas de ingeniería”, indicó la Secretaría de Comunicación Social.

Por el momento no se ha indicado qué ministerios estarán trabajando en las acciones de mitigación que se implementarán en el río Pinula, en el área de Villa Hermosa I.

La resolución de la CC fue emitida durante la tarde del domingo 4 de octubre, luego de conocerse que el paso vehicular por el puente principal de la localidad fue cerrado por completo debido a que el socavamiento provocado por la crecida de la corriente del río ya se encuentra a menos de dos metros de la estructura.

La CC ordenó al Organismo Ejecutivo implementar “acciones administrativas, financieras, técnicas y de ingeniería para mitigar los daños ocasionados por las intensas lluvias en la zona”, según la resolución, que además ordena:

Intervención en tres fases: Se requiere al Ejecutivo atender la emergencia inmediata, realizar obras de mitigación y contención y desarrollar proyectos de ingeniería civil que representen una solución definitiva

Protección a damnificados: Se solicitó incluir a las familias afectadas en los programas estatales de vivienda popular

Posible medida de excepción: La CC sugirió al presidente Bernardo Arévalo evaluar la emisión de un estado de excepción si la gravedad de la emergencia lo requiere

Continúan con estudios y evaluaciones

Por aparte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que se llevan a cabo las evaluaciones y los estudios para determinar las acciones que se seguirán para contener la situación en el área de Villa Hermosa I, a consecuencia de la crecida del cauce del río Pinula, que durante los últimos días ha provocado la caída de varias viviendas y también amenaza con derribar el puente que comunica el sector con los Álamos y Boca del Monte.

Según indicó la Conred, el gobernador del departamento de Guatemala, Mauricio Benard Alvarado, está llevando a cabo las coordinaciones interinstitucionales correspondientes con el Ejecutivo desde el fin de semana, con el objetivo de solventar la situación y buscar soluciones que permitan efectuar los trabajos correspondientes para mitigar la problemática.

También se indicó que se ha coordinado con la Empresa Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa y con las localidades aledañas para establecer los planes de circulación, debido al cierre preventivo del puente, y así evitar mayores daños.