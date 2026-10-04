CC ordena al Gobierno intervenir ante emergencia por el río Pinula en Villa Hermosa I

La CC otorgó la protección constitucional promovida por el alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, y ordenó al Organismo Ejecutivo adoptar medidas urgentes para atender la crisis provocada por el río Pínula en los sectores II y IV de Villa Hermosa I.

La resolución judicial se da a conocer en un momento crítico, luego de que el paso vehicular por el puente principal fuera cerrado completamente este domingo 4 de octubre ante el riesgo inminente de colapso por socavamiento.

El máximo tribunal ordenó al Gobierno central la ejecución de acciones administrativas, financieras, técnicas y de ingeniería para mitigar los daños ocasionados por las intensas lluvias en la zona.

Mientras tanto, entre los vecinos del sector persiste la inquietud por los daños que la corriente del río pueda seguir causando en la zona si continúan las lluvias.

Dentro del marco del amparo y la resolución dictada se establece:

Intervención en tres fases: Se requiere al Ejecutivo atender la emergencia inmediata, realizar obras de mitigación y contención, y desarrollar proyectos de ingeniería civil que representen una solución definitiva.

Se requiere al Ejecutivo atender la emergencia inmediata, realizar obras de mitigación y contención, y desarrollar proyectos de ingeniería civil que representen una solución definitiva. Protección a damnificados: Se solicitó incluir a las familias afectadas dentro de los programas estatales de vivienda popular.

Se solicitó incluir a las familias afectadas dentro de los programas estatales de vivienda popular. Posible medida de excepción: La CC sugirió al presidente Bernardo Arévalo evaluar la emisión de un estado de excepción si la gravedad de la emergencia lo requiere.

Paso cerrado por riesgo de colapso

La crecida del río Pínula y el avance del socavamiento durante el fin de semana derivaron en el cierre preventivo total del tránsito por el puente que comunica Villa Hermosa con Los Álamos y Boca del Monte.

Actualmente, maquinaria municipal ejecuta labores de contención en el cauce; sin embargo, los trabajos han tenido que interrumpirse de manera constante cuando la fuerza de la corriente incrementa.

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