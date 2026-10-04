Crecida del río Pinula continúa amenazando viviendas y pone en riesgo puente en Villa Hermosa I

Vecinos de Villa Hermosa I, en San Miguel Petapa, se encuentran cada vez más preocupados ante el incremento del cauce del río Pinula, que continúa causando estragos en las viviendas que se encuentran en las orillas del río, y por el riesgo de que también pueda afectar el puente que comunica Villa Hermosa con Los Álamos y Boca del Monte, lo que podría dejar incomunicados a los residentes del sector.

En las últimas horas, autoridades municipales de San Miguel Petapa han ordenado el cierre de las viviendas que se encuentran ubicadas junto al cauce del río y en áreas aledañas, debido al riesgo que representan los constantes derrumbes que se han registrado desde la tarde del pasado sábado 3 de octubre.

Para prevenir daños mayores en la estructura del puente, la comuna ha desplegado personal de la Policía Municipal de Tránsito y ha emitido recomendaciones a los automovilistas para que tomen vías alternas, como la calle que se encuentra a un costado del mercado de La Arboleda. Esto, con el objetivo de evitar que el constante paso de vehículos pueda ocasionar mayores daños al puente.

Durante la mañana de este domingo 4 de octubre, personal de la municipalidad continuó con los trabajos de reforzamiento para evitar que el cauce del río siga creciendo y continúe afectando más viviendas.

En el lugar se encuentran varias retroexcavadoras y tractores que trabajan en la colocación de rocas para contener el avance y la erosión del terreno. Durante la tarde del pasado sábado se registraron al menos cinco nuevos derrumbes en viviendas del sector, según reportaron los vecinos y las autoridades municipales.

Preocupación

Propietarios de las viviendas que se han visto afectadas, como don Germán, quien tiene 40 años de vivir en el lugar, se encuentran preocupados debido a que en los últimos días las fuertes lluvias han ocasionado que el río crezca de manera considerable y que los derrumbes en las viviendas sean cada vez más constantes.

Según indicó a las cámaras del noticiero Guatevisión, la mitad de su casa ha sucumbido a los derrumbes y teme que el resto de la propiedad también pueda ceder, debido a que el terreno se encuentra muy frágil como consecuencia de la crecida del río.

“Es una tristeza, una impotencia no haber podido lograr detener esta desgracia que está sucediendo aquí en Villa Hermosa. Estamos ya a un paso para que el puente colapse y eso va a ser muy difícil, porque aquí pasan miles de carros que van para Los Álamos y que van para Ciudad Real. Nosotros hemos vivido aquí durante 40 años y nos ha costado toda una vida con mi familia hacer lo que ahora estamos perdiendo en pocos días”, afirmó.

Don Germán también comentó que durante las últimas 24 horas la situación ha sido complicada debido a que la corriente del río se intensificó, derivado del agua proveniente de la capital y sectores aledaños.

“Fue tremendo porque la correntada de agua que bajó de la capital, de Boca del Monte, de Santa Catarina Pinula fue tremendo y tuvieron que suspender el paso por el puente porque lo rebasaba el agua. Entonces vino a acabar con lo poco que había hecho la municipalidad y, si ustedes ven, ahorita volvieron a mandar la maquinaria para lograr tapar la parte del puente para que no vaya a caer”, indicó.

Así como don Germán, otros vecinos y propietarios de viviendas que se encuentran en riesgo han expresado su preocupación y solicitan a las autoridades, tanto de la municipalidad como del Gobierno, que les brinden ayuda, ya que muchos no tienen adónde ir debido a que este es el único patrimonio con el que cuentan y que están a punto de perder por los derrumbes provocados por la crecida del río.

“Va a quedar prácticamente inhabitable esto. El problema es que Conred solo viene a que uno desaloje, pero no hay ningún resultado de ellos para una ayuda, ¿verdad?, y ni el Gobierno se ha pronunciado y solo la alcaldía creo que no va a terminar de hacer ese trabajo. Lo que dijeron la semana pasada es que lo que iban a hacer aquí era para detener el puente”, indicó don Germán.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha indicado que el área se encuentra en peligro inminente debido al socavamiento y la erosión en las riberas del río, que amenazan con destruir más viviendas y poner en riesgo el puente, que es la vía principal que conecta con Los Álamos y Boca del Monte, por lo que ha sugerido a todas las familias de las residencias en peligro y aledañas evacuar.

La Conred también indica que el sector ha sido catalogado como de alto riesgo desde el 2001. Algunos diputados del Congreso han señalado que el Ejecutivo contaba con planes de ayuda por medio del Ministerio de Comunicaciones (CIV) y el Ministerio de la Defensa (Mindef) para atender la situación, pero el alcalde de la localidad no otorgó los permisos necesarios. Se buscó la postura de la Municipalidad de San Miguel Petapa sobre la situación, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

CC conocerá amparo

Según se ha tenido conocimiento, la Corte de Constitucionalidad (CC) conocerá este domingo, a las 13 horas, un amparo presentado por el alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, por el riesgo en sectores de Villa Hermosa I a causa de las constantes lluvias.