Sistema de baja presión mantendrá lluvias este domingo y eleva riesgo de inundaciones y deslizamientos

Las lluvias continuarán este domingo en buena parte de Guatemala debido a un sistema de baja presión ubicado al sureste del país, que está favoreciendo el ingreso de humedad al territorio nacional.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el sistema mantendrá nublados parciales a totales y lluvias o lloviznas intermitentes principalmente en sectores del sur y centro del país.

Para el resto del territorio se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde.

Aunque por ahora existe una baja probabilidad de que el sistema se fortalezca y se convierta en un ciclón tropical, continuará generando condiciones favorables para el ingreso de humedad y la presencia de lluvias.

Ante este panorama, las autoridades piden mantener las medidas de prevención, ya que las precipitaciones podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, derrumbes y lahares en la cadena volcánica, además de afectar la red vial.

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