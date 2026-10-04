Sistema de baja presión mantendrá lluvias este domingo y eleva riesgo de inundaciones y deslizamientos

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Sistema de baja presión mantendrá lluvias este domingo y eleva riesgo de inundaciones y deslizamientos

Lluvias continuarán en Guatemala. Un sistema de baja presión favorece el ingreso de humedad y aumenta el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos.

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Lluvias afectan diferentes regiones de Guatemala debido al ingreso de humedad.

Un sistema de baja presión favorecerá el ingreso de humedad y las lluvias en diferentes regiones de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Insivumeh)

Las lluvias continuarán este domingo en buena parte de Guatemala debido a un sistema de baja presión ubicado al sureste del país, que está favoreciendo el ingreso de humedad al territorio nacional.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el sistema mantendrá nublados parciales a totales y lluvias o lloviznas intermitentes principalmente en sectores del sur y centro del país.

Para el resto del territorio se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde.

Aunque por ahora existe una baja probabilidad de que el sistema se fortalezca y se convierta en un ciclón tropical, continuará generando condiciones favorables para el ingreso de humedad y la presencia de lluvias.

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Ante este panorama, las autoridades piden mantener las medidas de prevención, ya que las precipitaciones podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, derrumbes y lahares en la cadena volcánica, además de afectar la red vial.

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ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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