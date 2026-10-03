Temporada fría en Guatemala: cuándo comienza, los departamentos afectados y las fechas clave

¿Está Guatemala preparada para las mañanas y madrugadas más frías? Octubre marca un cambio en las condiciones climáticas del país y las primeras señales serán más perceptibles en las regiones montañosas, donde el Insivumeh proyecta temperaturas mínimas promedio que en algunos puntos podrían descender hasta los 7 °C durante el mes.

La Perspectiva Climática Mensual de octubre del 2026 del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) identifica a Occidente y el Altiplano Central como las regiones donde se esperan las temperaturas más bajas. En conjunto, las mínimas promedio previstas para estas áreas oscilan entre 7 y 17 °C.

Pero el descenso no será uniforme. Los datos de las estaciones tomadas como referencia por el instituto permiten identificar los lugares donde el cambio podría sentirse con mayor intensidad.

¿Dónde hará más frío durante octubre?

Entre las zonas analizadas por el Insivumeh, Sololá y Quetzaltenango presentan las menores temperaturas mínimas promedio pronosticadas para octubre.

En Sololá, el rango previsto es de 7 a 13 °C, mientras que para Quetzaltenango se esperan entre 8 y 10 °C.

En Huehuetenango, las mínimas promedio se situarían entre 11 y 14 °C, y en Guatemala, entre 14 y 17 °C.

Otros lugares incluidos en el análisis también podrían experimentar temperaturas relativamente bajas: Nebaj registra una previsión de 11 a 16 °C; Cobán, de 15 a 17 °C; y Esquipulas, de 15 a 19 °C.

Es importante diferenciar estos valores de temperaturas extremas. El Insivumeh explica que corresponden a promedios mensuales pronosticados, por lo que durante octubre pueden presentarse registros por encima o por debajo de esos rangos.

Octubre será la transición

El descenso de las temperaturas no significa que Guatemala esté bajo los efectos de un frente frío.

El Insivumeh señala que la temporada fría comienza generalmente durante la segunda quincena de octubre y finaliza en la primera quincena de marzo, aunque en algunas regiones puede prolongarse hasta abril.

Foto de referencia: La temporada fría comienza generalmente durante la segunda quincena de octubre en Guatemala, con un descenso gradual de las temperaturas, principalmente en las regiones más altas del país. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Otro cambio se espera a partir de noviembre, cuando el pronóstico contempla dos frentes fríos. Para diciembre se esperan cuatro; enero, cuatro; febrero, tres, y marzo, tres. Para abril no se proyecta ninguno.

De cumplirse esta perspectiva, diciembre y enero concentrarían la mayor cantidad mensual de frentes fríos, con cuatro en cada mes. El Insivumeh advierte además que durante enero, en el Occidente y el Altiplano Central podrían registrar las temperaturas más frías del año, con posibilidad de heladas.

¿Por qué puede hacer calor de día y frío durante la noche?

La transición de octubre no implica temperaturas bajas durante toda la jornada.

El pronóstico del Insivumeh muestra contrastes entre las temperaturas medias y las mínimas. Por ejemplo, en Guatemala la temperatura media promedio se proyecta entre 19 y 22 °C, pero las mínimas se situarían entre 14 y 17 °C. En Sololá, la media estaría entre 12 y 18 °C, frente a mínimas de 7 a 13 °C.

Para Quetzaltenango, la temperatura media prevista es de 13 a 16 °C, mientras que las mínimas promedio podrían situarse entre 8 y 10 °C.

El propio instituto advierte que las bajas temperaturas podrían sentirse especialmente durante la noche y la madrugada en las regiones de mayor altitud.

Las lluvias todavía no terminan

La llegada gradual del frío coincide con el retiro progresivo de la temporada lluviosa, pero octubre todavía tendrá precipitaciones.

El Insivumeh prevé los mayores acumulados mensuales en Bocacosta, Pacífico, Petén y Caribe, con cantidades de entre 140 y 605 milímetros. En Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente se estiman acumulados menores, de entre 55 y 205 milímetros.

La distribución semanal también muestra que la lluvia no desaparecerá de manera inmediata. El pronóstico concentra buena parte de las precipitaciones en la primera y cuarta semanas de octubre, aunque existen diferencias importantes entre regiones.

Esto significa que Guatemala atravesará durante octubre un período en el que pueden coincidir lluvias, noches y madrugadas más frescas y jornadas con temperaturas relativamente cálidas, antes de que aumente la frecuencia de los frentes fríos desde noviembre.

¿Qué ocurre cuando llega un frente frío?

El Insivumeh explica que estos sistemas generan patrones de viento norte moderado a fuerte. El aire frío atraviesa las planicies de la península de Yucatán y, al encontrarse con las montañas del norte de Guatemala, asciende y condensa humedad.

Ese proceso puede provocar lluvias estacionales en Norte, Caribe y la Franja Transversal del Norte, además de eventos aislados en Bocacosta y el sur de Occidente. En las áreas montañosas, los frentes pueden ocasionar descensos más pronunciados de temperatura.

Insivumeh pide prepararse para las bajas temperaturas

Ante el comienzo de esta transición, el Insivumeh recomienda prevenir a la población sobre las bajas temperaturas, principalmente en Occidente y el Altiplano Central.

Para el sector salud, aconseja divulgar medidas dirigidas a reducir el riesgo de enfermedades respiratorias relacionadas con las bajas temperaturas. También recuerda que el frío puede sentirse con mayor intensidad durante la noche y la madrugada en las zonas altas.

Mapa de saturación de suelo



•Capa Inferior:

Porcentaje de saturación de agua en el suelo, capa inferior que comprende de los 30 a 300 centímetros de profundidad, correspondiente al 03 de octubre de 2026.



Enlace de consulta: https://t.co/6xpR2eJRXt#SomosINSIVUMEH pic.twitter.com/1F8SnsgrUN — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 3, 2026

El instituto recomienda, además, seguir los boletines meteorológicos debido a que octubre todavía combina el descenso gradual de las temperaturas con lluvias capaces de generar inundaciones, crecidas repentinas de ríos, deslizamientos y lahares.

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