Continúa el frío en Guatemala este miércoles; estos departamentos registran las temperaturas más bajas

José María Rodríguez, pronosticador del Insivumeh, informó cómo serán las condiciones del clima para este miércoles 25 de febrero en Guatemala.

Indicó que el país continúa bajo la influencia de un sistema de alta presión del norte al centro.

Añadió que se espera probabilidad de lluvia baja o nula en la mayor parte del territorio nacional; sin embargo, de manera local no se descarta por la tarde el desarrollo de nubosidad en el suroccidente y la bocacosta, mientras que en la región del Pacífico no se descartan lloviznas.

Se ha registrado frío al amanecer en todo el país. Las temperaturas más bajas se registran en occidente, el altiplano central, algunas zonas de los valles de oriente y la Franja Transversal del Norte.

Rodríguez remarcó que en la región de occidente se prevén heladas meteorológicas.

Las temperaturas máximas podrían tener un leve incremento durante el día del norte al centro, mientras que en la costa sur el termómetro podría marcar entre 33 °C y 35 °C.

El viento del norte será moderado, principalmente en el altiplano central, los valles de oriente y algunas zonas de occidente. Disminuirá gradualmente su velocidad.

Este miércoles, el Insivumeh no reportó acumulados de lluvia. Sin embargo, las temperaturas más bajas se registraron en Quetzaltenango, con 2.6 °C; Alta Verapaz, con 6.6 °C; Huehuetenango, con 9.4 °C, y Guatemala, con 10.2 °C.

