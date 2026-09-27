Vecinos de Villa Hermosa rechazan al alcalde de San Miguel Petapa durante visita a zona afectada por colapso de viviendas

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Vecinos de Villa Hermosa rechazan al alcalde de San Miguel Petapa durante visita a zona afectada por colapso de viviendas

El alcalde Mynor Morales llegó a Villa Hermosa, donde varias viviendas han colapsado por la fuerza del río Pinula; sin embargo, los vecinos rechazaron su visita.

La Redaccción

Ángel Oliva

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La fuerza del río Pinula provoca el derrumbe de varias viviendas en el sector. (Foto Prensa Libre: Javier Antonio González Juárez)

Entre reclamos y abucheos, vecinos de Villa Hermosa rechazaron la presencia del alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, durante una visita al sector afectado por el colapso de viviendas.

El alcalde acudió al lugar donde varias casas se han derrumbado debido a la crecida del río Pinula y al socavamiento del terreno.

Durante la visita, Morales informó que presentó un amparo contra el presidente Bernardo Arévalo para que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordene resarcir a las personas afectadas y ubicarlas en otro sector.

El alcalde aseguró que antes de presentar la acción agotaron la vía administrativa y señaló que, hasta el momento, no han recibido respuesta.

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Morales también informó que trabajan para reforzar el sector del puente y evitar su colapso.

Sin embargo, al salir de la zona afectada, varios vecinos encararon al alcalde, expresaron su rechazo a la actual administración municipal y exigieron respuestas ante un problema que, aseguran, los afecta desde hace varios años.

Uno de los pobladores cuestionó las obras ejecutadas por la comuna y aseguró que no han servido para contener el problema.

La crecida del río ha socavado el terreno y provocado el colapso de viviendas ubicadas en el sector, algunas de las cuales han caído al fondo del cauce.

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