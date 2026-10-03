Río Pinula arrastra trabajos de protección y obliga a cerrar puente entre Villa Hermosa y Boca del Monte

Las fuertes lluvias de este sábado 3 de octubre agravaron la emergencia en el río Pinula, en la zona 7 de San Miguel Petapa. Parte de las rocas colocadas para contener la erosión fue arrastrada por la corriente y el socavamiento, que tres días antes se estimaba a unos 10 metros, quedó a menos de dos metros del puente que comunica Villa Hermosa con Boca del Monte.

Ante el avance del río y el riesgo en el sector, el paso fue cerrado por completo en ambos sentidos, con lo que quedó interrumpida esta conexión utilizada por vecinos que se desplazan entre Villa Hermosa, Boca del Monte, Villa Canales y la avenida Petapa.

Un vecino que se encontraba en el lugar informó que el bloqueo impedía circular tanto desde Villa Canales y Boca del Monte hacia la avenida Petapa como en sentido contrario.

“Paso completamente bloqueado de las dos vías”, indicó.

Según su relato, el cierre se efectuó de manera preventiva. También afirmó que, en el momento de su declaración, no observaba presencia de personal de Conred, autoridades municipales ni cuerpos de socorro.

Fuerte crecida del Río Pinula en San Miguel Petapa pic.twitter.com/T5W9lL5Wy4 — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) October 3, 2026

Posteriormente, Conred informó que enviaría personal para evaluar las condiciones del terreno y del puente.

Río arrastra parte de las obras de protección

El escenario cambió considerablemente respecto del observado el 30 de septiembre, cuando los vecinos calculaban que el socavamiento se encontraba aproximadamente a 10 metros del puente.

En ese momento, la Municipalidad de San Miguel Petapa colocaba grandes rocas en el cauce para contener la erosión y evitar que continuara avanzando hacia la estructura.

La fuerza de la corriente del río Pinula arrastró parte de las rocas colocadas para contener la erosión, mientras pobladores temen que el socavamiento continúe avanzando hacia el puente. (Foto: Prensa Libre, Alejandro Morales)

El alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, explicó entonces a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que los trabajos buscaban enrocar el área y formar una protección para posteriormente intervenir debajo del puente y entre 30 y 40 metros aguas arriba.

El objetivo, según indicó, era disminuir la velocidad del agua y evitar que continuara el socavamiento.

Sin embargo, las fuertes lluvias registradas este sábado aumentaron nuevamente el caudal y parte de las rocas colocadas en el sector fue arrastrada por la corriente.

“El alcalde solo vino a colocar unas piedras que ya se llevó el río”, expresó uno de los vecinos al observar lo ocurrido.

Socavamiento pasa de unos 10 metros a menos de dos

La rapidez con la que avanzó la erosión aumentó la preocupación entre los habitantes.

El 30 de septiembre, los vecinos estimaban que el socavamiento se encontraba a unos 10 metros de la estructura. Tres días después, la verificación realizada en el sector permitió observar que el terreno erosionado estaba a menos de dos metros del puente.

Antes de esta nueva crecida ya existían restricciones para la circulación del transporte pesado. Con el deterioro registrado este sábado, la medida pasó a un cierre total del paso vehicular.

La erosión provocada por el río Pinula se encuentra a menos de dos metros del puente que conecta Villa Hermosa con Boca del Monte, luego de las fuertes lluvias registradas este sábado. (Foto: Prensa Libre, Alejandro Morales)

Los habitantes habían advertido desde días atrás que cada episodio de lluvia podía acelerar la pérdida del terreno.

“El temor creo que de todos es la caída de este puente, porque es un acceso principal”, señaló Daniel de León, vecino del sector 4 de Villa Hermosa 1, durante un recorrido efectuado el 30 de septiembre.

Vecinos temen perder una conexión principal

El riesgo ya no se concentra únicamente en las viviendas próximas al río. Los residentes también temen las consecuencias que tendría un eventual daño en el puente, debido a que constituye una conexión utilizada diariamente para movilizarse hacia otros sectores.

De acuerdo con información recabada anteriormente en el lugar, vecinos estiman que unas 500 viviendas han caído al cauce durante los últimos 10 años debido al avance de la erosión.

La preocupación también alcanza a comercios y viviendas cercanas. Algunos residentes ya habían comenzado a retirar sus pertenencias ante el temor de que el terreno continuara cediendo.

El paso por el puente que comunica Villa Hermosa con Boca del Monte permanece cerrado en ambos sentidos ante el avance del socavamiento y como medida preventiva. (Foto: Prensa Libre, Alejandro Morales)

La situación ocurre en un área comprendida en la declaratoria de sectores de alto riesgo establecida mediante el Acuerdo Gubernativo 179-2001, que incluye sectores de las cuencas de los ríos Villalobos y Michatoya y del Lago de Amatitlán.

Municipalidad presentó amparo por problemática

Morales informó el 30 de septiembre que la Municipalidad de San Miguel Petapa presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para buscar que instituciones del Gobierno central asuman las responsabilidades que, según la comuna, les corresponden y se destinen recursos para atender la problemática en la cuenca.

El alcalde sostuvo que la magnitud de las obras necesarias supera la capacidad económica municipal y aseguró que la comuna había efectuado gestiones administrativas antes de recurrir a la acción legal.

Con la nueva crecida, la atención se concentra ahora en determinar la condición del terreno y del puente, así como el alcance de los daños ocasionados por la corriente. Mientras se realizan las evaluaciones, el paso entre Villa Hermosa y Boca del Monte permanece cerrado.

El alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, informó a Prensa Libre que los trabajos continuarán este domingo para reforzar el área afectada por la crecida. Según explicó, parte del enrocado resistió la fuerza de la corriente, aunque se produjo un nuevo socavamiento en uno de los extremos. La comuna prevé colocar más roca y concreto y construir otra protección con el objetivo inmediato de resguardar el puente. “Ahorita nuestra lucha es librar el puente, porque si no, imagínese cuánta gente afectaría”, afirmó.

Morales también aseguró que la Municipalidad analiza acciones legales contra el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, al atribuir parte del aumento del caudal a colectores de aguas pluviales de la capital que, según afirmó, descargan hacia esa cuenca. El jefe edil sostuvo que en sectores de San Miguel Petapa no llovió con la misma intensidad y señaló que solicitarán una investigación para determinar el origen del volumen de agua que llegó al río.

Además, indicó que sostuvo comunicación con el ministro de la Defensa y que se busca complementar un informe técnico para promover una iniciativa de ley relacionada con el mantenimiento de esa zona.

Vecinos alertan por daños en viviendas y temen quedar sin una conexión hacia la avenida Petapa

La preocupación por el avance del río Pinula también se extiende entre los vecinos que viven cerca del cauce. Gustavo de la Cruz, residente del sector 1 de Villa Hermosa, afirma que algunas viviendas ya han perdido partes de sus estructuras debido a la erosión.

“Hay muchos vecinos del lado del sector 1, pues los que están a la orilla de este cauce del río, pues se ha llevado varias partes de las casas del lado de atrás, ha habido socavamientos y solo han medio venido a ver qué es lo que pasa, qué pueden hacer, pero solo se quedan palabras, pues no en hechos”, señala De la Cruz.

El vecino también advierte sobre las dificultades de movilidad que afrontaría la población si el deterioro llegara a afectar por completo el puente, utilizado como conexión para quienes se desplazan hacia la avenida Petapa.

“Pues ahí sí que sería bastante perjudicado para lo que es los que salimos a trabajar del lado de la Petapa, no tenemos otra manera de podernos cruzar hasta el siguiente lado”, afirma.

De la Cruz señala además que comercios ubicados cerca del río comienzan a retirar productos ante el avance de la emergencia.

“Hay varios locales que están sacando sus productos que están a la orilla del río, entonces todo eso perjudica tanto a los comerciantes como a nosotros que somos los compradores en general”, expresa.

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