Narcomenudeo, torturas y cadáveres envueltos en sábanas: los allanamientos contra la Mara Salvatrucha en Guatemala

Las autoridades llevaron a cabo 56 allanamientos este miércoles como parte de una investigación contra integrantes de la Mara Salvatrucha (MS) por casos de personas torturadas, ejecutadas y, en algunos casos, desmembradas, cuyos cadáveres fueron abandonados en distintos puntos del departamento de Guatemala.

Siete personas que serían integrantes de la MS están vinculadas con una investigación por 17 crímenes ocurridos durante el 2025 y el 2026, según las autoridades.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), efectuaron allanamientos en la colonia Rafael, zona 7 de la capital, donde capturaron a Luis “N”, de 20 años, alias “Goblyn”, Abner “N”, de 24 años, apodado "Duende o Travieso", señalados por los delitos de asociación ilícita, terrorismo, plagio o secuestro y asesinato y Yoselin “N”, por asociación Ilícita,

En centros carcelarios también fueron notificados de nuevos procesos por asociación ilícita, terrorismo, plagio o secuestro y asesinato Daniel Roberto Arias Figueroa, alias “el Enano”, señalado como cabecilla del grupo criminal; William Donaldo Herrera Barahona y Hansel Adrián Galicia Sosa, estos dos últimos señalados como sicarios.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron dos pistolas, 72 municiones de diferentes calibres, 28 teléfonos celulares, aparatos electrónicos y Q21 mil 940en efectivo.

La investigación señala que identificaron a los sospechosos tras seguimientos, vigilancias y análisis de información, además del análisis forense de videos. Estas diligencias permitieron localizar y documentar 56 inmuebles de presuntos miembros de la MS.

Investigan muerte de nueve personas

Uno de los casos que vinculan con la Mara Salvatrucha es la muerte de nueve personas cuyos cadáveres fueron hallados envueltos en plástico el 24 de octubre en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia, Guatemala.

Las primeras investigaciones sobre ese caso señalaban que Los Caradura estarían implicados en las muertes. En ese momento, investigadores indicaron que las víctimas se dedicaban a distribuir droga al menudeo en la capital y que existía una pugna por el control de esa actividad ilícita.

Las nuevas pesquisas apuntan a la Mara Salvatrucha como parte de la investigación de esos asesinatos.

Otros hechos bajo investigación

Las pesquisas también relacionan a la Mara Salvatrucha con casos de cadáveres localizados en las zonas 8, 21 y 24 de la capital y en el puente El Naranjo, zona 4 de Mixco.

Las autoridades investigan los delitos de asesinato, asociación ilícita, terrorismo y plagio o secuestro.

Durante las diligencias fue localizada un arma de fuego tipo pistola y capturaron a dos presuntos sospechosos.